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    Marco Rubio visita el Vaticano tras las tensiones entre Trump y León XIV

    El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, visitó al papa León XIV en el Vaticano este jueves, en el primer encuentro entre un funcionario del gabinete estadounidense y el líder de la Iglesia católica en casi un año. El evento tiene lugar tras los reiterados ataques de Donald Trump al pontífice debido a las críticas del papa a la guerra en Irán y otras políticas de la Casa Blanca. Rubio también se reunirá con Giorgia Meloni el viernes en Roma.

    Por 
    France 24
    El papa León XIV se reunió con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, durante una audiencia en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, el 7 de mayo.

    El máximo diplomático de la Casa Blanca, Marco Rubio, y el líder de la Iglesia católica, el papa León XIV, se reunieron el jueves 7 de mayo en el Vaticano. Rubio pasó dos horas y media en la Santa Sede antes de marcharse en un convoy bajo estrictas medidas de seguridad por las principales avenidas de Roma.

    “Me reuní con el papa para subrayar nuestro compromiso compartido de promover la paz y la dignidad humana”, escribió el secretario de Estado en redes sociales.

    La visita estuvo precedida por una serie de acusaciones lanzadas por el presidente Donald Trump contra el líder católico, sobre quien afirmó que era indulgente con el crimen y el terrorismo debido a sus comentarios sobre las políticas de inmigración y deportaciones de Washington, así como por su crítica a la guerra con Irán.

    El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott, declaró que Rubio y el papa abordaron la situación en Medio Oriente “y temas de interés mutuo en el hemisferio occidental”.

    En la antesala del encuentro, el secretario de Estado develó que tenía previsto abordar con León XIV la situación en Cuba.

    El líder de la Iglesia católica también ha manifestado su “preocupación” por la “frágil” situación que vive la nación caribeña, después de que Trump ordenara un bloqueo petrolero que agravó la crisis energética en la isla, en un intento del republicano por forzar al castrismo a negociar una transición en el poder.

    Rubio también se reunió con el máximo diplomático del Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, quien sostuvo el miércoles que “atacar” al papa “o criticar lo que hace” es “cuanto menos, un tanto extraño”.

    El encuentro sirvió para discutir “los esfuerzos humanitarios en curso en el hemisferio occidental y las iniciativas para lograr una paz duradera en Medio Oriente”, especificó Pigott en una declaración aparte sobre la reunión con Parolin.

    “No podemos ignorar a Estados Unidos”

    La inminente llegada de Marco Rubio a la Santa Sede no hizo que Donald Trump cesará en sus señalamientos contra León XIV. Un día antes del encuentro, el republicano deslizó que el papa consideraba correcto que Irán obtuviera armas nucleares y lo acusó de “poner en peligro a muchos católicos” al oponerse a la guerra.

    “En lo que respecta al papa, es muy sencillo; le agrade o no, Irán no puede poseer un arma nuclear. Él parecía sugerir que sí pueden, y yo digo que no pueden”, manifestó Trump al ser preguntado por los periodistas en el Despacho Oval.

    Horas después, el papa remarcó que “no hay duda de que la Iglesia se ha manifestado durante años en contra de todas las armas nucleares”.

    El embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, Brian Burch, auguró una conversación “franca” entre el papa y Rubio, según unas declaraciones a la prensa. Al parecer, también fue un diálogo más largo de lo previsto, a juzgar por los 40 minutos de retraso con los que llegó el papa a una reunión posterior con personal del Vaticano, a quienes agradeció por su paciencia, detalló la agencia Reuters.

    Pietro Parolin detalló el miércoles que el encuentro con el papa fue solicitado por Washington y que León XIV estaba abierto a continuar el diálogo. “No podemos ignorar a Estados Unidos. A pesar de algunas dificultades, sin duda siguen siendo un socio clave para la Santa Sede, sobre todo porque desempeñan un papel en casi todas las situaciones a las que nos enfrentamos hoy en día”, señaló.

    Un ensayo publicado esta semana con la firma del reverendo Antonio Spadaro, subsecretario de la oficina de cultura del Vaticano, remarcó que “la situación creada por las declaraciones del presidente Trump requería una intervención directa de alto nivel, llevada a cabo en el lenguaje diplomático apropiado: una corrección semántica a una narrativa de conflicto frontal con la iglesia”. Rubio, católico practicante, pareció ser el portador de ese mensaje.

    ¿Una reunión tensa con Meloni?

    Durante el segundo y último día de su visita a Roma, Marco Rubio tiene previsto reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni y con el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, quienes han defendido al papa frente a los señalamientos de Trump pese a su sintonía ideológica.

    A su vez, Trump también ha criticado a Meloni, después de sostener que era “una gran líder”, y a otros aliados de la OTAN por su falta de apoyo a la guerra contra Irán. Recientemente anunció planes para retirar a miles de tropas estadounidenses de Alemania en los próximos meses, una medida que también ha amenazado con aplicar en España e Italia.

    Los desencuentros entre Roma y Washington escenifican la ruptura trasatlántica entre Trump y los socios de la OTAN. En este punto, la visita de Rubio a Italia también se presenta como una oportunidad para anudar los lazos con el gobierno de Meloni, uno de los pocos aliados ideológicos que mantiene Washington en la Unión Europea, después de que el ultraderechista Viktor Orbán perdiera las elecciones en Hungría.

    Antes de que Rubio llegara al Vaticano el jueves por la mañana, el primer ministro polaco, Donald Tusk, salió de una reunión con el papa.

    Tusk, un crítico de los ataques de la Casa Blanca a la OTAN, declaró a los periodistas había conversado con el pontífice sobre cómo fortalecer la cooperación internacional y generar esperanza en el mundo. “Todavía es posible que el mundo no tenga que caer en el caos”, aseguró.

    Más sobre:PapaLeón XIVVaticanoMarco RubioEE.UU.TrumpIránCubaMeloniMundo

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