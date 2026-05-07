Mamá hay una sola: Día de la Madre 2026 moverá más de US$ 2.000 millones y proyecta cifras récord

El Día de la Madre no solo es una festividad para honrarlas, celebrarlas y/o regalonearlas; también supone una fecha relevante para una serie de servicios y comercios, algunos de los cuales se juegan el año en materia de ingresos.

Se trata del mayor hito comercial del primer semestre y el quinto evento de ventas más relevante del año en Chile, tras Navidad, Cyber Day, Cyber Monday y Black Friday.

Así lo cree la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), gremio que proyecta que entre los sábados 3 y 10 de mayo las ventas totales del retail llegarán a los US$ 2.076 millones (equivalentes a más de $1.900 miles de millones), con un alza superior al 7% respecto de lo que los hogares gastan en una semana normal.

De acuerdo a las cifras de ese gremio, se trata de la cifra más alta desde que la CCS tiene registros y superior a los US$ 1.935 millones del ejercicio 2025.

En términos mensuales, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) sitúa a mayo como el segundo mes más importante del año para el comercio , después de diciembre, concentrando cerca del 9% de las ventas anuales del retail. Y dentro de ese mes, el Día de la Madre actúa como su principal motor.

$285.000 por hogar y un peak de US$ 288 millones el sábado

Según las estimaciones de la CCS, el hogar promedio del país destinará cerca de $20.000 en regalos para las madres, dentro de un gasto familiar total de $285.000 durante la semana, cifra que representa aproximadamente un 3% más que el año pasado.

Venta de flores para el Día de la madre

Este resultado es coherente con la trayectoria del comercio minorista, que creció un 4,2% real en el primer trimestre de 2026, tras haber registrado un alza de 5,7% en 2025, según la misma entidad.

El peak de actividad se esperaría para el sábado 9 de mayo, jornada previa a la celebración, cuando las ventas del día alcanzarían los US$ 288 millones, en línea con el patrón histórico de concentración de compras en las horas previas a la fecha.

Ya durante el domingo, la estructura de gasto de los hogares migra desde la adquisición de bienes hacia la gastronomía y los servicios de recreación y entretención, indica la CCS.

La CNC, por su parte, estima que durante la semana del evento el comercio puede movilizar del orden de US$ 1.400 millones, con incrementos entre US$ 150 millones y US$ 250 millones respecto de una semana normal, lo que equivale a un aumento de entre el 10% y el 15% en las ventas semanales.

Un consumo que no solo se adelanta, sino que se crea

Uno de los rasgos que la CNC destaca del Día de la Madre es que, a diferencia de otros eventos promocionales, no se trata únicamente de un desplazamiento temporal de compras.

“El Día de la Madre no solo adelanta compras: también las genera”, señala la entidad en su análisis, subrayando que se trata de un aumento efectivo del consumo.

El dinamismo del mes está concentrado en categorías discrecionales asociadas a regalos. El vestuario suele registrar en mayo aumentos de entre 6% y 10% respecto al mes anterior, según la CNC, en tanto la belleza y perfumería muestra alzas en rangos similares. La tecnología, en tanto, se mantiene como una de las categorías con mayor nivel de ventas en esta fecha.

Según la CNC, durante la semana del evento el comercio puede movilizar del orden de US$ 1.400 millones

La CCS complementa ese panorama con cifras más específicas: las prendas de vestir, el calzado y los accesorios ven incrementadas sus ventas en torno a un 12% en comparación con sus promedios para el resto del año, mientras que los productos electrónicos y tecnológicos registran un mayor gasto de 13% respecto al promedio anual.

Perfumes, artículos de cuidado personal y belleza, chocolates y flores también figuran entre los ítems destacados y, si bien representan una menor participación en el gasto total, tienden a mostrar incrementos muy superiores en relación a otras temporadas.

Las flores, la confitería y la joyería: los rubros de mayor dinamismo

Los datos de Transbank correspondientes al Día de la Madre 2025 (publicados como referencia comparativa) ilustran con precisión cuáles son los rubros que más se activan en esta fecha. Según la empresa de medios de pago, que comparó la semana festiva del 5 al 11 de mayo con la semana previa, las ventas totales crecieron un 10% y el número de transacciones un 14%.

Las flores lideraron el dinamismo: sus ventas aumentaron un 230% y las transacciones un 182% en relación con la semana anterior. El horario de mayor actividad para las florerías se concentró entre las 12:00 y las 14:00 horas del domingo, lo que evidencia, según Transbank, “un patrón de compra de último momento”.

Para las florerías, el Día de la madre es una de las fechas más relevantes del año. Alejandra González Guillén

Las confiterías y bombonerías ocuparon el segundo lugar, con un alza de 141% en ventas y 73% en transacciones. Las joyerías y relojerías completaron el podio, con incrementos de 51% en ventas y 42% en transacciones.

“El comportamiento del consumidor durante el Día de la Madre refleja una clara preferencia por los regalos tradicionales, con un repunte significativo en rubros emblemáticos como los arreglos florales, confiterías y joyerías. Los datos nos muestran que el sábado fue el día clave, con peaks de compra en florerías donde el monto total de ventas aumentó hasta seis veces en comparación a días previos, mientras en joyerías las transacciones aumentaron un 120%”, señaló Andrés Figueroa, gerente de la División de Negocios y Productos de Transbank, en referencia a los datos de 2025.

El canal presencial domina, pero el digital crece en rubros específicos

A pesar del avance del comercio electrónico, los datos de Transbank de 2025 muestran que el canal presencial concentró el 94% de todas las transacciones durante la semana del Día de la Madre, con un crecimiento de 16% respecto a la semana previa.

“Para fechas especiales como el Día de la Madre, los consumidores valoran la experiencia tangible de seleccionar personalmente sus regalos. Sin embargo, es importante destacar los casos de éxito digital en rubros específicos como florerías y confiterías, que lograron crecimientos superiores al 200% en sus plataformas no presenciales”, explicó Figueroa.

En cuanto a los medios de pago, el débito se mantuvo como la opción dominante, con el 76% del total de transacciones (incluido prepago). Las tarjetas de crédito registraron el mayor crecimiento transaccional, con un alza de 18%, y aumentaron su participación de 21% a 22%.

Un evento cada vez más transversal

Tanto la CNC como la CCS coinciden en que el impacto económico del Día de la Madre desborda el comercio minorista. Sectores como la gastronomía, los servicios y las experiencias (turismo, spa, actividades recreativas) muestran uno de sus mejores desempeños del año en esta fecha, lo que da cuenta, según la CNC, de un evento “cada vez más transversal”.

La entidad apunta además a un cambio estructural en el perfil del consumidor: mayor información, mayor uso del canal digital para comparar precios, y un desplazamiento del gasto hacia productos de mayor valor.

A esto se suma la mayor participación laboral de las mujeres y su creciente autonomía económica, factores que han ampliado las categorías que participan en la celebración.