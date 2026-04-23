SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    ¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile este 2026?

    La esperada celebración reunirá a las familias durante el mes de mayo.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    ¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile este 2026? Foto referencial.

    Avanza el calendario del año, donde se acerca la siguiente fecha de unión familiar con el Día de la Madre, jornada en la que se celebra al cariño hacia mamá.

    Se trata de una jornada ideal para organizar reuniones, pasar tiempo en cercanía y ofrecer regalos, para la que conviene prepararse con anticipación.

    Cuándo es el Día de la Madre 2026

    Para este año el Día de la Madre es el domingo 10 de mayo de 2026.

    Cabe recordar que este día no cuenta con una fecha fija en el calendario, por lo que siempre se adapta al segundo domingo del mes, lo que este año coincide con la jornada original.

    ¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile este 2026? Foto referencial de archivo

    El Día de la Madre en Chile fue establecido para nuestro país en 1977, mediante el decreto 1.110, en el que se asignó la jornada del 10 de mayo.

    Sin embargo, esta conmemoración es mucho más antigua, donde históricamente se ha rendido homenaje a la maternidad como un proceso asociado al amor y esfuerzo.

    Así lo resume el canal de historia de National Geographic, que indica que la jornada está lejos de ser contemporánea, teniendo como principal ejemplo al festejo griego a la diosa de la fertilidad y maternidad Rea, que se realizaba cada primavera.

    Actualmente la celebración del Día de la Madre varía según cada país, por ejemplo, al estar asignada en el primer domingo de mayo en España.

    Chile se suma a territorios como Perú, Brasil y Estados Unidos al celebrar la jornada el segundo domingo de mayo.

    Otros países sitúan la fecha más adelante en el calendario, como en el caso de Argentina, que festeja a las madres el tercer domingo de octubre.

    Más sobre:Día de la madreDía de la mamáDía de la madre 2026Día de la mamá 2026Día de la Madre ChileDía de la Mamá ChileFechaMayo10 de mayoCuándo es

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Partidos de oposición se reúnen para abordar megarreforma y califican escenario como “preocupante”

    Balacera en Maipú: carabineros frustran robo a camión de reparto y enfrentan a asaltantes armados

    CSAV propone a sus accionistas nuevo dividendo eventual por US$97 millones

    Por pagos a la OPE antes de la llegada de Kast a La Moneda: Presidencia asegura que “no hay gastos públicos asociados”

    Funcionarios de Contraloría fiscalizan en La Moneda pagos y otros gastos asociados a la OPE

    Dos secuestros en 24 horas: delincuentes piden rescate por empresario y se conocen detalles de nuevo caso en Estación Central

    Lo más leído

    1.
    Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Sevilla en TV y streaming

    2.
    Karol G confirma próximo concierto en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Karol G confirma próximo concierto en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    3.
    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 Femenino

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 Femenino

    4.
    Cuándo y a qué hora se podrá ver la Lluvia de estrellas Líridas desde Chile

    Cuándo y a qué hora se podrá ver la Lluvia de estrellas Líridas desde Chile

    5.
    Temblor hoy, miércoles 22 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 22 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    ¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile este 2026?

    ¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile este 2026?

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 Femenino

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 Femenino

    Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Sevilla en TV y streaming

    Partidos de oposición se reúnen para abordar megarreforma y califican escenario como “preocupante”
    Chile

    Partidos de oposición se reúnen para abordar megarreforma y califican escenario como “preocupante”

    Balacera en Maipú: carabineros frustran robo a camión de reparto y enfrentan a asaltantes armados

    Por pagos a la OPE antes de la llegada de Kast a La Moneda: Presidencia asegura que “no hay gastos públicos asociados”

    CSAV propone a sus accionistas nuevo dividendo eventual por US$97 millones
    Negocios

    CSAV propone a sus accionistas nuevo dividendo eventual por US$97 millones

    Accionistas de Warner Bros. Discovery aprueban venta a Paramount que creará gigante de la industria audiovisual

    SMU elige a su nuevo directorio y aprueba plan de recompra de acciones

    Qué se sabe sobre el niño rescatado en Cuba por el FBI tras haber sido “secuestrado” por su progenitor transgénero
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el niño rescatado en Cuba por el FBI tras haber sido “secuestrado” por su progenitor transgénero

    Cuál fue la causa de muerte de Celeste Rivas, la adolescente que fue hallada en el auto del cantante D4vd

    Quién es Emily Hart, la supuesta influencer MAGA creada con IA para estafar a hombres en línea

    Deportes Limache sorprende y finiquita a César Pinares
    El Deportivo

    Deportes Limache sorprende y finiquita a César Pinares

    Retornos, presiones y una cuenta pendiente entre Gago y Medel: los detalles que marcarán el Clásico Universitario

    Las emotivas palabras de Marcelo Díaz para Michael Clark tras su renuncia a Azul Azul

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC
    Tecnología

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    Google Cloud Next 2026: Google decreta el fin de los chatbots y lanza su nueva IA para empresas

    Autores y lectores chilenos responden: mis manías y mis ritos con los libros
    Cultura y entretención

    Autores y lectores chilenos responden: mis manías y mis ritos con los libros

    Rush suma una segunda fecha en su regreso a Chile

    Las actividades por el Día Internacional del Libro 2026: guía imperdible de ferias, charlas y regalos para celebrar

    Por qué Trump destituyó al secretario de la Armada de EE.UU. en medio del bloqueo a Irán
    Mundo

    Por qué Trump destituyó al secretario de la Armada de EE.UU. en medio del bloqueo a Irán

    El Tribunal Penal Internacional confirma todos los cargos contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte y lo envía a juicio

    Trump reitera que hay divisiones internas en Irán y que Estados Unidos tiene “totalmente sellado” Ormuz

    Una cuna vacía en medio de la maternidad
    Paula

    Una cuna vacía en medio de la maternidad

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra

    Dip de alcachofas con grana padano