¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile este 2026? Foto referencial.

Avanza el calendario del año, donde se acerca la siguiente fecha de unión familiar con el Día de la Madre, jornada en la que se celebra al cariño hacia mamá.

Se trata de una jornada ideal para organizar reuniones, pasar tiempo en cercanía y ofrecer regalos, para la que conviene prepararse con anticipación.

Cuándo es el Día de la Madre 2026

Para este año el Día de la Madre es el domingo 10 de mayo de 2026 .

Cabe recordar que este día no cuenta con una fecha fija en el calendario, por lo que siempre se adapta al segundo domingo del mes, lo que este año coincide con la jornada original.

¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile este 2026? Foto referencial de archivo

El Día de la Madre en Chile fue establecido para nuestro país en 1977, mediante el decreto 1.110, en el que se asignó la jornada del 10 de mayo.

Sin embargo, esta conmemoración es mucho más antigua, donde históricamente se ha rendido homenaje a la maternidad como un proceso asociado al amor y esfuerzo.

Así lo resume el canal de historia de National Geographic, que indica que la jornada está lejos de ser contemporánea, teniendo como principal ejemplo al festejo griego a la diosa de la fertilidad y maternidad Rea, que se realizaba cada primavera.

Actualmente la celebración del Día de la Madre varía según cada país, por ejemplo, al estar asignada en el primer domingo de mayo en España.

Chile se suma a territorios como Perú, Brasil y Estados Unidos al celebrar la jornada el segundo domingo de mayo.

Otros países sitúan la fecha más adelante en el calendario, como en el caso de Argentina, que festeja a las madres el tercer domingo de octubre.