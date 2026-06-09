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    Sabaj zafa de la cárcel: Fiscalía formaliza a exministra y tribunal la deja con arresto domiciliario total

    A la exmagistrada se le imputaron cargos por delitos de cohecho reiterado, prevaricación judicial y revelación de secreto, en una arista que surgió derivada del caso Audio. En la misma causa, a Luis Hermosilla lo formalizaron por soborno.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La magistrada del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Isabel Correa, rechazó la prisión preventiva que el Ministerio Público solicitó para la exjueza de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, quien fue formalizada durante esta jornada por ilícitos derivados de sus contactos irregulares con el abogado Luis Hermosilla. Esto, en una nueva arista del llamado caso Audio.

    A la exmagistrada se le imputaron cargos por delitos de cohecho reiterado, prevaricación judicial y revelación de secreto. Mientras que a Hermosilla lo formalizaron por soborno.

    Según la resolución de Correa, la exministra Sabaj deberá cumplir arresto domiciliario total, y el otrora influyente penalista, arresto domiciliario nocturno, misma medida que ya cumplía a propósito de formalizaciones anteriores.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Arista del caso Audio

    Conversaciones por WhatsApp entre los imputados, registradas en el teléfono que le fue incautado a Hermosilla en la investigación a Factop, generaron esta indagatoria.

    Hermosilla ya estaba cumpliendo arresto domiciliario total por el caso que abrió la “caja de Pandora” por la trastienda de nombramientos en el Poder Judicial.

    Sabaj, en tanto, fue expulsada del Poder Judicial el 10 de septiembre de 2025 porque “incurrió en un comportamiento que afecta los principios de independencia, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura”.

    De acuerdo con lo expuesto en la audiencia de formalización por los fiscales Claudio Rebeco y Paola Castiglione, gestiones de Hermosilla ante el gobierno de Sebastián Piñera para promover el nombramiento de Sabaj en el tribunal de alzada generaron el actuar que significó la sanción a la exjueza.

    Según el Ministerio Público, en gratitud, Sabaj habría entregado a Hermosilla información sobre fallos y resoluciones, aconsejando al penalista, cuando era asesor del Ministerio del Interior, en la definición de la estrategia por la investigación que se desarrollaba en contra del entonces mandatario en el caso Dominga, y colaborando en una ofensiva en contra del juez Daniel Urrutia.

    Respecto a la estrategia sobre Dominga, la Fiscalía de Valparaíso sostuvo que Sabaj llegó a pedirle a Hermosilla un pendrive para trabajar encima, recomendándole “con plena conciencia de la impropiedad de su conducta” que no le enviara “nada por correo”.

    “Especulaciones por parte del Ministerio Público”

    Felipe Polanco, uno de los defensores del exfiscal Manuel Guerra y quien integra junto a Isidro Solís el equipo jurídico de Sabaj, manifestó su rechazo a las imputaciones hechas por los fiscales.

    “No hay una evidente existencia de los antecedentes que justifiquen la existencia del delito y la participación. Nosotros creemos que hay distintas interpretaciones, especulaciones por parte del Ministerio Público, pero no creemos que efectivamente haya mérito para fundamentar la solicitud de prisión”, afirmó Polanco.

    Por su parte, Juan Pablo Hermosilla, defensor de su hermano Luis Hermosilla, aseguró que su representado estaba colaborando en la causa e hizo ver que tiene “problemas de salud”, por lo que consideró “un exceso” el arresto total que pidió para él la Fiscalía de Valparaíso.

    El querellante Luis Mariano Rendón calificó a Hermosilla de “traficante de poder”.

    Qué dijo la jueza

    Correa comentó que hubo una “relación perniciosa” entre Hermosilla y Sabaj, sin embargo, señaló que “el presupuesto material es robusto respecto a los delitos de prevaricación y violación de secreto y no así respecto de cohecho”.

    Además, ponderó que Sabaj tiene una hija con necesidades especiales de atención que depende de la imputada.

    “¿Es necesario que durante todo este tiempo -y todos sabemos que no son dos meses ni tres- esté privada de libertad, cuando además tiene una hija que depende de ella más que cualquier hijo?”, inquirió la jueza del tribunal de primera instancia.

    Asimismo, recalcó que la prisión preventiva “nunca puede ser una pena anticipada”.

    “En este escenario, conjugando los hechos, los tipos penales que veo que tienen mayor fuerza probatoria, todavía no hablamos de prueba, pero antecedentes más fuertes, unido al caso concreto a la hija que tiene, al hecho de haber tenido una vida sin reproche penal pretérito y no tener ningún criterio de posibilidad de reiteración, creo que es suficiente para desestimar la solicitud al Ministerio Público”, indicó Correa.

    Así, decidió imponerle arresto domiciliario total y arraigo nacional a Sabaj. Para Luis Hermosilla, en tanto, se mantuvo su arresto domiciliario nocturno, desde las 22.00 a las 6.00 horas. Además, se fijó un plazo de investigación de 180 días.

    Más sobre:Caso AudioLuis HermosillaVerónica SabajPoder JudicialCorte de Apelaciones de SantiagoDaniel UrrutiaFiscalía de Valparaíso

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