Abogado Juan Pablo Hermosilla defiende a su hermano en nueva formalización por caso Audio: “Tiene problemas de salud”

El abogado Juan Pablo Hermosilla manifestó su disconformidad con la solicitud de arresto domiciliario total que hizo la Fiscalía de Valparaíso respecto a su hermano y defendido, Luis Hermosilla, al ser formalizado por soborno en una nueva arista del llamado caso Audio.

Juan Pablo Hermosilla hizo ver que su hermano y colega mantiene una medida cautelar de arresto domiciliario parcial nocturno y pidió que se mantenga.

“Tiene problemas de salud, es una persona de edad avanzada, está a punto de cumplir 70 años, tiene una condición cardíaca bastante seria y esto nosotros lo planteamos en el momento en que ya estaba sujeto a prisión preventiva”, recordó el defensor.

El abogado sostuvo que “parece un exceso una privación nueva libertad”.

En esa línea, aseguró que han colaborado con la indagatoria, abierta a partir de la entrega del teléfono de Luis Hermosilla en el caso Factop, por el análisis de sus conversaciones por mensajería con la exjueza Verónica Sabaj.

“Han señalado con toda razón, no lo discutamos, que esta causa impacta algo más que los intereses de cada parte que está en esto. Generó un problema social, ha generado un problema de confianza con el sistema de justicia y el origen de la colaboración, entre otras cosas, busca reparar desde el ámbito nuestro los posibles errores o conductas cuestionadas por la vía de colaborar y poner todos los antecedentes arriba de la mesa”, señaló Juan Pablo Hermosilla.