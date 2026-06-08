Caso Audio: Fiscalía pide prisión preventiva para exjueza Verónica Sabaj y arresto domiciliario total para Hermosilla

La Fiscalía Regional de Valparaíso formalizó a la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Verónica Sabaj por su presunta responsabilidad en delitos de prevaricación, cohecho y revelación de secretos, en los que habría incurrido por su relación con el abogado Luis Hermosilla.

El abogado, en tanto, fue formalizado por soborno.

En su exposición ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, el Ministerio Público señaló que la exjueza “incurrió reiteradamente en infracción de deberes vinculados a su cargo judicial, en especial los deberes de probidad, imparcialidad y reserva de la justicia”.

De acuerdo al relato hecho por el organismo persecutor, en gratitud a gestiones que realizó Hermosilla en favor de la postulación de Sabaj al tribunal de alzada, al convertirse en jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago, ella “actuó desde su cargo judicial de manera obsequia y solícita en favor de los intereses del abogado”.

Así, por ejemplo, en base a la información de mensajes encontrados en el teléfono incautado a Hermosilla, la Fiscalía afirma que Sabaj aconsejó a Hermosilla cuando era asesor del Ministerio del Interior en la definición de la estrategia jurídica destinada a enfrentar la investigación que se desarrollaba en 2021 en contra del Presidente Sebastián Piñera.

También, Sabaj habría colaborado con Hermosilla en una ofensiva judicial en contra del juez Daniel Urrutia.

Según la Fiscalía, en el desarrollo de las estrategias en las que colaboró con Hermosilla, la exjueza habría utilizado pendrives para evitar el uso de correos y así no dejar un registro en línea.

El fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía de Valparaíso Claudio Rebeco y la fiscal Paola Castiglione solicitaron las medidas cautelares de prisión preventiva para la exjueza Sabaj y el arresto domiciliario total para Luis Hermosilla.

El Ministerio Público justificó esta diferencia en las medidas cautelares solicitadas por la diferencia en los delitos por los que se formalizó a ambos imputados.

Rebeco argumentó que en el caso de Sabaj “hay una infracción de deberes que forma parte del tipo y que dice relación con los deberes institucionales de todo juez, en particular el deber de imparcialidad”.

“Sin jueces que resuelvan de manera neutral, no hay justicia, no hay debido proceso y en definitiva lo que se afecta, es el Estado de Derecho”, planteó el fiscal, indicando que esta línea argumentativa es lo que explica la diferencia a la hora de solicitar medidas cautelares.