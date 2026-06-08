SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Caso Audio: Fiscalía pide prisión preventiva para exjueza Verónica Sabaj y arresto domiciliario total para Hermosilla

    El Ministerio Público justificó esta diferencia en las medidas cautelares solicitadas por la diferencia en los delitos por los que se formalizó a ambos imputados.

    Por 
    José Navarrete
     
    María Catalina Batarce
    Verónica Sabaj / Luis Hermosilla

    La Fiscalía Regional de Valparaíso formalizó a la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Verónica Sabaj por su presunta responsabilidad en delitos de prevaricación, cohecho y revelación de secretos, en los que habría incurrido por su relación con el abogado Luis Hermosilla.

    El abogado, en tanto, fue formalizado por soborno.

    En su exposición ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, el Ministerio Público señaló que la exjueza “incurrió reiteradamente en infracción de deberes vinculados a su cargo judicial, en especial los deberes de probidad, imparcialidad y reserva de la justicia”.

    De acuerdo al relato hecho por el organismo persecutor, en gratitud a gestiones que realizó Hermosilla en favor de la postulación de Sabaj al tribunal de alzada, al convertirse en jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago, ella “actuó desde su cargo judicial de manera obsequia y solícita en favor de los intereses del abogado”.

    Así, por ejemplo, en base a la información de mensajes encontrados en el teléfono incautado a Hermosilla, la Fiscalía afirma que Sabaj aconsejó a Hermosilla cuando era asesor del Ministerio del Interior en la definición de la estrategia jurídica destinada a enfrentar la investigación que se desarrollaba en 2021 en contra del Presidente Sebastián Piñera.

    También, Sabaj habría colaborado con Hermosilla en una ofensiva judicial en contra del juez Daniel Urrutia.

    Según la Fiscalía, en el desarrollo de las estrategias en las que colaboró con Hermosilla, la exjueza habría utilizado pendrives para evitar el uso de correos y así no dejar un registro en línea.

    El fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía de Valparaíso Claudio Rebeco y la fiscal Paola Castiglione solicitaron las medidas cautelares de prisión preventiva para la exjueza Sabaj y el arresto domiciliario total para Luis Hermosilla.

    El Ministerio Público justificó esta diferencia en las medidas cautelares solicitadas por la diferencia en los delitos por los que se formalizó a ambos imputados.

    Rebeco argumentó que en el caso de Sabaj “hay una infracción de deberes que forma parte del tipo y que dice relación con los deberes institucionales de todo juez, en particular el deber de imparcialidad”.

    “Sin jueces que resuelvan de manera neutral, no hay justicia, no hay debido proceso y en definitiva lo que se afecta, es el Estado de Derecho”, planteó el fiscal, indicando que esta línea argumentativa es lo que explica la diferencia a la hora de solicitar medidas cautelares.

    Más sobre:Caso AudioLuis HermosillaVerónica SabajPoder JudicialCorte de Apelaciones de SantiagoDaniel Urrutia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas

    Cepeda reconoce los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Colombia una semana después

    PDI desbarata sofisticada banda dedicada a la comercialización ilegal de recursos hidrobiológicos en Valdivia

    Plan de Gobierno en Minería 2026-2030: recuperando el potencial productivo del cobre chileno

    Antofagasta Minerals del grupo Luksic anuncia inversión de US$900 millones para extender vida útil de Minera Zaldívar

    Camionero bajo los efectos del alcohol chocó una casa y 11 vehículos y atropelló a un peatón en Antofagasta

    Lo más leído

    1.
    Fiscalía avanza en investigaciones contra exministros de corte y este lunes formaliza a destituida jueza Sabaj

    Fiscalía avanza en investigaciones contra exministros de corte y este lunes formaliza a destituida jueza Sabaj

    2.
    Alerta ambiental para este lunes en la RM: revisa la restricción vehicular

    Alerta ambiental para este lunes en la RM: revisa la restricción vehicular

    3.
    Histórico decomiso en puertos nacionales: incautan 108 toneladas de droga impregnada en madera

    Histórico decomiso en puertos nacionales: incautan 108 toneladas de droga impregnada en madera

    4.
    Operación Tokyo: las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en criptomonedas

    Operación Tokyo: las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en criptomonedas

    5.
    Doble derrota para el matrimonio Lavín-Barriga: Suprema confirma prisión del exdiputado y Corte de Santiago admite demanda contra exalcaldesa

    Doble derrota para el matrimonio Lavín-Barriga: Suprema confirma prisión del exdiputado y Corte de Santiago admite demanda contra exalcaldesa

    6.
    Operación Tokio: Fiscalía revela estructura comandada desde el extranjero para instalar el “control territorial” de fiestas santiaguinas

    Operación Tokio: Fiscalía revela estructura comandada desde el extranjero para instalar el “control territorial” de fiestas santiaguinas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol
    quiz

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Servicios

    A qué hora y dónde ver el partido amistoso de España vs. Perú en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el partido amistoso de España vs. Perú en TV y streaming

    Temblor hoy, lunes 8 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 8 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Pacífico

    SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Pacífico

    PDI desbarata sofisticada banda dedicada a la comercialización ilegal de recursos hidrobiológicos en Valdivia
    Chile

    PDI desbarata sofisticada banda dedicada a la comercialización ilegal de recursos hidrobiológicos en Valdivia

    Camionero bajo los efectos del alcohol chocó una casa y 11 vehículos y atropelló a un peatón en Antofagasta

    Pavez y aumento de plazo de retención de migrantes irregulares: “Si se tramita diligentemente podemos tener esto aprobado durante este año”

    Antofagasta Minerals del grupo Luksic anuncia inversión de US$900 millones para extender vida útil de Minera Zaldívar
    Negocios

    Antofagasta Minerals del grupo Luksic anuncia inversión de US$900 millones para extender vida útil de Minera Zaldívar

    El dólar se toma un respiro luego de dispararse el viernes pasado

    IPC de mayo avanza menos de lo esperado e inflación anual se modera

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas

    Confirman dos sistemas frontales en la Región Metropolitana y zona central: cuándo llegan las precipitaciones

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Javier Correa arremete contra Nicolás Gamboa tras la derrota de Colo Colo ante Huachipato: “Siempre que nos toca, nos caga”
    El Deportivo

    Javier Correa arremete contra Nicolás Gamboa tras la derrota de Colo Colo ante Huachipato: “Siempre que nos toca, nos caga”

    Arturo Vidal ningunea a Nicolás Córdova en la Roja: “No voy a hablar de la Selección mientras no haya un entrenador”

    Rafael Leão explica su agresión contra Iván Román y técnico de Portugal critica a la Roja: “Tienen tendencia a pelear”

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario
    Tecnología

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    Itziar Ituño, actriz: “Después del terremoto que fue La Casa de Papel, me di cuenta de las cosas importantes de la vida”
    Cultura y entretención

    Itziar Ituño, actriz: “Después del terremoto que fue La Casa de Papel, me di cuenta de las cosas importantes de la vida”

    Los Tres, la excelencia quirúrgica se mantiene y asombra de vuelta en el Teatro Municipal

    Premios Pulsar 2026 consagran a Candelabro, Mon Laferte y Alanys Lagos como los grandes ganadores

    Cepeda reconoce los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Colombia una semana después
    Mundo

    Cepeda reconoce los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Colombia una semana después

    Pakistán pide moderación a Irán e Israel y apunta que las negociaciones están “a punto de alcanzar el objetivo final”

    Trump termina antes de tiempo una entrevista con NBC e insulta a la presentadora

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy
    Paula

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?