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    Trump asegura que EE.UU. declarará una “victoria total” sobre Irán “en las próximas dos semanas”

    El mandatario estadounidense afirmó que Washington está “ganando esa batalla” en medio del recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente, mientras continúan las presiones para sostener el frágil alto el fuego entre Israel e Irán alcanzado en abril.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    Donald Trump. Foto: Europa Press/Contacto/Shawn Thew - Pool via CNP.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que su administración espera declarar una “victoria total” sobre Irán “en las próximas dos semanas”, en medio de la creciente tensión regional provocada por los recientes ataques cruzados entre Teherán e Israel y las dificultades para mantener el alto el fuego pactado en abril.

    Las declaraciones del mandatario ocurrieron durante un mitin telefónico realizado en apoyo al senador republicano Lindsey Graham, en el marco de las elecciones primarias estadounidenses, instancia en que Trump volvió a endurecer su discurso contra la República Islámica y reafirmó que Washington mantiene una posición de fuerza frente al conflicto.

    Hemos sido un equipo muy fuerte y creo que estamos ganando esa batalla”, sostuvo el jefe de la Casa Blanca.

    En esa línea, añadió que “será en las próximas dos semanas” cuando Estados Unidos declare “la victoria total”, asegurando además que aquello tendría repercusiones económicas inmediatas.

    Será una victoria total (...) y ocurrirá muy pronto”, afirmó, agregando que el resultado del conflicto provocará que “los precios del petróleo se desplomen”.

    Trump insiste en impedir que Irán obtenga armas nucleares

    Durante su intervención, el líder republicano volvió a centrar sus críticas en el programa nuclear iraní, reiterando uno de los principales ejes de su política exterior respecto de Teherán.

    Irán no puede tener un arma nuclear”, insistió el mandatario republicano, asegurando que la eventual capacidad atómica iraní implicaría “una destrucción enorme”.

    Esto, luego de que en las últimas horas se intensificaran nuevamente los intercambios de ataques entre Israel e Irán, poniendo bajo presión el cese al fuego alcanzado con mediación internacional meses atrás.

    Este mismo lunes, Trump había instado públicamente tanto a Israel como a Irán a detener “de inmediato” las ofensivas militares, en medio de que la escalada regional aumentara tras el ataque con misiles lanzado por Teherán contra territorio israelí durante la noche de ayer domingo.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteDonald TrumpIránEE.UU.IsraelMundo

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