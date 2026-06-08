SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Cuáles son los feriados de junio y cuándo será el próximo fin de semana largo

    Las siguientes semanas tienen programados dos días marcados en el calendario para este mes.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Cuáles son los feriados de junio y cuándo habrá fin de semana largo. Foto referencial de archivo

    Corre el mes de junio y junto con eso también avanza la lista de feriados programados para este 2026, con dos fechas situadas durante las próximas semanas.

    Cabe recordar que el último festivo tuvo lugar el pasado 21 de mayo, que marcó un descanso en medio de la semana pero no indicó cambios en el comercio.

    Cuándo es el próximo feriado

    El próximo feriado del año corresponde al domingo 21 de junio, donde se conmemora el Día de Nacional de los Pueblos Indígenas.

    Sin embargo, dicha jornada no marca grandes cambios al situarse dentro del fin de semana y tampoco se traduce en modificaciones por parte de la atención del comercio.

    Posteriormente, llegará el festivo del lunes 29 de junio, donde se conmemora a San Pedro y San Pablo.

    Dicha fecha marcada en el calendario da espacio al siguiente fin de semana largo de este año, que coincide con finales del mes.

    En tanto, la mencionada jornada tampoco se considera irrenunciable, por lo que no indica cambios en el funcionamiento habitual de establecimientos comerciales.

    Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados que quedan en el 2026:

    • Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas
    • Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo (fin de semana largo)
    • Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
    • Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
    • Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
    • Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
    • Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo)
    • Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
    • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
    • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
    • Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable) (fin de semana largo)
    Más sobre:FeriadoFeriadosFeriados junioJunioJunio 2026Feriados junio 2026Fin de semana largoPróximo feriadoCuándo es el próximo feriadoFeriados Chile21 de junio29 de junio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Colegio de Profesores se reúne con ministra Arzola: afirman que anuncio de pausa de SLEP causa “muchísima incertidumbre”

    Corte de Santiago acoge recursos y deja otra vez con arresto domiciliario parcial nocturno a Jorge Valdivia

    Tribunal rechaza solicitud de prisión preventiva para exjueza Verónica Sabaj

    Defensora nacional advierte que proyecto antiencapuchados de Olivares (PDG) “no da certeza jurídica al personal policial”

    Pascual Arroyo: Lalo Ibeas presenta su nuevo proyecto musical

    Biministro Alvarado espera que no se inicie una “espiral” de acusaciones constitucionales ante acción contra Nicolás Grau

    Lo más leído

    1.
    Dónde ver los partidos del Mundial de Fútbol 2026 en TV y streaming

    Dónde ver los partidos del Mundial de Fútbol 2026 en TV y streaming

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol
    quiz

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cuáles son los feriados de junio y cuándo será el próximo fin de semana largo

    Cuáles son los feriados de junio y cuándo será el próximo fin de semana largo

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Congo por el partido amistoso confirmado

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Congo por el partido amistoso confirmado

    Colegio de Profesores se reúne con ministra Arzola: afirman que anuncio de pausa de SLEP causa “muchísima incertidumbre”
    Chile

    Colegio de Profesores se reúne con ministra Arzola: afirman que anuncio de pausa de SLEP causa “muchísima incertidumbre”

    Corte de Santiago acoge recursos y deja otra vez con arresto domiciliario parcial nocturno a Jorge Valdivia

    Tribunal rechaza solicitud de prisión preventiva para exjueza Verónica Sabaj

    Canciller Pérez Mackenna se reúne con exportadores para coordinar negociación de aranceles con EE.UU.
    Negocios

    Canciller Pérez Mackenna se reúne con exportadores para coordinar negociación de aranceles con EE.UU.

    Fondo Autónomo de Protección Previsional recibe ofertas de 7 gestoras

    Española Grenergy inaugura Elena, la planta de baterías “más grande de América”

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas

    Confirman dos sistemas frontales en la Región Metropolitana y zona central: cuándo llegan las precipitaciones

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Como un hincha más del Real Madrid: el Papa León XIV recibe el homenaje de Florentino Pérez y encabeza multitudinario acto
    El Deportivo

    Como un hincha más del Real Madrid: el Papa León XIV recibe el homenaje de Florentino Pérez y encabeza multitudinario acto

    Con una noche perfecta de Olise: Francia se despide ante su público con un triunfo sobre la débil Irlanda del Norte

    Hermano de jugador de Uruguay arremete contra Marcelo Bielsa a días del Mundial: “Gracias por lesionar jugadores”

    Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI
    Tecnología

    Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Pascual Arroyo: Lalo Ibeas presenta su nuevo proyecto musical
    Cultura y entretención

    Pascual Arroyo: Lalo Ibeas presenta su nuevo proyecto musical

    La sorprendente película que Steven Spielberg desearía haber dirigido

    Por qué Sean Penn detesta tomarse selfies

    Guerra en Irán cumple 100 días mientras últimos intercambios de ataques ponen en duda un pronto final
    Mundo

    Guerra en Irán cumple 100 días mientras últimos intercambios de ataques ponen en duda un pronto final

    Presidente de Bolivia promulga una ley para ampliar las competencias del estado de excepción

    Roberto Sánchez rebasa a Fujimori en el recuento de las presidenciales de Perú con un 93,94% escrutado

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija
    Paula

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana