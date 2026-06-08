Cuáles son los feriados de junio y cuándo será el próximo fin de semana largo
Las siguientes semanas tienen programados dos días marcados en el calendario para este mes.
Corre el mes de junio y junto con eso también avanza la lista de feriados programados para este 2026, con dos fechas situadas durante las próximas semanas.
Cabe recordar que el último festivo tuvo lugar el pasado 21 de mayo, que marcó un descanso en medio de la semana pero no indicó cambios en el comercio.
Cuándo es el próximo feriado
El próximo feriado del año corresponde al domingo 21 de junio, donde se conmemora el Día de Nacional de los Pueblos Indígenas.
Sin embargo, dicha jornada no marca grandes cambios al situarse dentro del fin de semana y tampoco se traduce en modificaciones por parte de la atención del comercio.
Posteriormente, llegará el festivo del lunes 29 de junio, donde se conmemora a San Pedro y San Pablo.
Dicha fecha marcada en el calendario da espacio al siguiente fin de semana largo de este año, que coincide con finales del mes.
En tanto, la mencionada jornada tampoco se considera irrenunciable, por lo que no indica cambios en el funcionamiento habitual de establecimientos comerciales.
Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados que quedan en el 2026:
- Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo (fin de semana largo)
- Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
- Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
- Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
- Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo)
- Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable) (fin de semana largo)
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