En vivo: España prepara su participación en el Mundial 2026 con un amistoso ante Perú
Ambos elencos se verán las caras en el Estadio Cuauhtémoc, de Puebla, México.
Minuto a minuto
España 0-0 Perú
Buenas noches, sean bienvenidos al partido entre España y Perú desde el estadio Cuauhtémoc de Puebla.
Formación de España
Formación de Perú
La selección española juega su último amistoso previo al Mundial ante una selección peruana que intenta rearmarse para 2030.
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