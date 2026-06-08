A qué hora y dónde ver el partido amistoso de España vs. Perú en TV y streaming

A qué hora y dónde ver el partido amistoso de España vs. Perú. Foto referencial @sefutbol

Avanza la cuenta regresiva al Mundial de Fútbol 2026, sin embargo, quedan partidos amistosos pendientes y este lunes llega el enfrentamiento entre España y Perú.

Los dirigidos por Luis de la Fuente llegan a este compromiso con intenciones de prepararse para la competencia, por lo que su desafío ante La Bicolor sirve de antesala ante su debut mundialero contra Cabo Verde.

Cuándo juega España vs. Perú

El partido amistoso de España contra Perú es este lunes 8 de junio, a las 22:00 horas de Chile.

Las selecciones se miden en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla, México.

Dónde ver a España vs. Perú

El partido de España contra Perú se transmite en el canal ESPN .

Dicho amistoso también se puede seguir de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.