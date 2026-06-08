Por qué Sean Penn detesta tomarse selfies

Actor de larga trayectoria, y a estas alturas, entre los nombres más descollantes de Hollywood, Sean Penn evita ciertos residuos de la fama.

Si algo que le molesta sobremanera el actor de Una batalla tras otra, es tomarse fotos con desconocidos. Hoy es común que en instancias como alfombras rojas haya admiradores que le pasen su teléfono móvil a la estrella de turno para obtener una foto.

A Penn le molesta esa dinámica. Así se lo comentó a la presentadora de CNN, Kaitlan Collins, en el marco de festival de Tribeca. En general, dice que no se siente cómodo entre multitudes. De allí a que decidiera no asistir a los recientes premios Oscar.

“No se trata solo de que sea una entrega de premios”, explicó refiriéndose a la ceremonia. “Sería lo mismo si este grupo fuera a una fiesta posterior y alguien se uniera a ellos. Eso siempre me ha generado incomodidad social; demasiada gente”.

De hecho, el actor comentó que él no se relaciona con grupos sociales de más de ocho personas. Por ello se se entiende su aversión a las selfies. El actor fue rotundo en asegurar que responde con un “no” a quien se lo pida. “La gente no debería hacerse selfies con nadie”, le dijo a Collins. “Es malo para ti. Es malo para todos. Es un robo del alma”.

La decisión de Penn va en serio. No hace excepciones con nadie. “¿La abuela del Holocausto y su hijo parapléjico de seis años en silla de ruedas? Un rotundo no”, comentó.

Con esa idea fija, Penn se une al selecto grupo de celebridades que se niega a tomarse una selfie; tampoco lo hacen Paul McCartney, Emilia Clarke, Emma Watson, entre muchos otros.