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    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Un accidente cerebrovascular (ACV) ocurre cuando se pierde el flujo sanguíneo a una parte del cerebro. Existen dos tipos: isquémico y hemorrágico. El cantante de Los Redonditos de Ricota falleció por este último, según confirmaron las autoridades argentinas.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia. Foto: referencial.

    El viernes 5 de junio se confirmó el fallecimiento de Carlos “Indio” Solari, cantante de Los Redonditos de Ricota y uno de los mayores íconos del rock argentino.

    Según confirmaron las autoridades trasandinas, el artista de 77 años falleció en la madrugada, tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico.

    Al momento de su muerte, estaba al interior de la piscina climatizada de su casa de Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó.

    Desde la Fiscalía General de Morón informaron en un comunicado al que tuvo acceso La Nación que Solari “murió de forma inmediata”, después de sufrir el ACV hemorrágico.

    El músico estaba enfermo de Parkinson y se había retirado de los escenarios en 2017.

    “No hubo ahogamiento. El cuerpo fue encontrado por la cuidadora, que al llegar a la casa y no hallarlo dentro de la vivienda, se dirigió al sector de la pileta”, se lee en el comunicado de la fiscalía.

    La cuidadora y la esposa del cantante, Virginia Mones Ruiz, lo sacaron de la piscina y después llamaron al servicio de emergencia médica.

    “Se realizaron maniobras de reanimación sin resultado positivo”, afirma el comunicado.

    Y enfatiza: “La causa de la muerte, a confirmar con peritajes posteriores a realizar sobre las muestras extraídas, es no traumática provocada por ACV no traumático”.

    Qué es un ACV hemorrágico

    Un ACV ocurre cuando se pierde el flujo sanguíneo a una parte del cerebro. Cuando sucede, las células cerebrales no pueden obtener el oxígeno y los nutrientes que necesitan de la sangre, por lo que empiezan a morir en pocos minutos.

    Esto puede causar daño cerebral permanente, discapacidad a largo plazo o la muerte, según detalla un artículo de Medlineplus, un sitio informativo de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

    Existen dos tipos de ACV: isquémico y hemorrágico. Este último es menos común y ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe, lo que provoca una hemorragia en el cerebro o a su alrededor.

    Aquel sangrado aumenta la presión dentro del cráneo y daña el tejido cerebral. Luego, en cuestión de minutos, las células del cerebro empiezan a morir.

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia. Foto: referencial.

    Qué causa un ACV hemorrágico y cuáles son los síntomas

    Las causas más comunes de los ACV hemorrágicos incluyen lo siguiente, según Medlineplus:

    • Aneurisma: Una protuberancia o “abultamiento” en una pared arterial debilitada que puede reventar
    • Malformación arteriovenosa (MAV): Un grupo enredado de vasos sanguíneos anormales que puede romperse dentro del cerebro
    • Presión arterial alta (hipertensión): Con el tiempo, puede debilitar las paredes de los vasos sanguíneos y aumentar el riesgo de que se rompan
    • Traumatismo craneal: Una lesión cerebral puede causar sangrado

    Entre los síntomas de esta afección médica se encuentran:

    • Entumecimiento o debilidad repentina de la cara, brazo o pierna (especialmente en un lado del cuerpo)
    • Confusión repentina, dificultad para hablar o entender el lenguaje
    • Dificultad repentina para ver con uno o ambos ojos
    • Problemas para caminar repentinos, mareos, pérdida de equilibrio o coordinación
    • Dolor de cabeza severo repentino sin causa conocida

    Los especialistas de Medlineplus recalcan que, ante la presencia de un ACV hemorrágico, es importante llamar a los servicios de emergencia lo antes posible.

    Cuáles son los factores de riesgo de los ACV

    Son múltiples los factores que pueden aumentar las probabilidades de padecer un ACV, ya sea isquémico o hemorrágico.

    Entre estos se encuentran los siguientes, según detallan médicos de la Clínica Mayo:

    Factores de riesgo relacionados con el estilo de vida

    • Sobrepeso u obesidad
    • Inactividad física
    • Beber en exceso o darse atracones de bebida
    • Uso de drogas ilícitas como la cocaína y la metanfetamina

    Factores de riesgo médicos

    • Presión arterial alta
    • Fumar cigarrillos o la exposición al humo de segunda mano
    • Colesterol alto
    • Diabetes
    • Apnea obstructiva del sueño
    • Enfermedad cardiovascular, que incluye insuficiencia cardíaca, defectos cardíacos, infección cardíaca o ritmo cardíaco irregular, como fibrilación auricular
    • Antecedentes personales o familiares de accidente cerebrovascular, ataque cardíaco o accidente isquémico transitorio
    • Infección por COVID-19
    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia. Foto: referencial.

    Cómo prevenir un ACV

    Para prevenir accidentes cerebrovasculares, los especialistas del mencionado recinto médico hacen las siguientes recomendaciones:

    • Controlar la presión arterial alta, conocida como hipertensión. Esta es una de las cosas más importantes que puedes hacer para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular. Si tuviste un accidente cerebrovascular, bajar la presión arterial puede ayudar a prevenir un accidente isquémico transitorio o un accidente cerebrovascular en el futuro. Con frecuencia, para tratar la presión arterial alta, se utilizan medicamentos, así como cambios saludables en el estilo de vida.
    • Reducir la cantidad de colesterol y grasas saturadas en tu alimentación. Comer menos colesterol y grasas, especialmente grasas saturadas y grasas trans, puede reducir la acumulación en las arterias. Si no puedes controlar el colesterol solo a través de cambios en la alimentación, es probable que necesites un medicamento para bajarlo.
    • Dejar de fumar. Fumar aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular para fumadores y no fumadores expuestos al humo de segunda mano. Dejar de fumar reduce el riesgo de accidente cerebrovascular.
    • Controlar la diabetes. La alimentación, el ejercicio y la pérdida de peso pueden ayudarte a mantener el nivel de glucosa en la sangre dentro de un rango saludable. Si los factores de estilo de vida no son suficientes para controlar la glucosa en la sangre, puede que te receten medicamentos para la diabetes.
    • Mantener un peso saludable. El sobrepeso contribuye a otros factores de riesgo para accidente cerebrovascular, como la presión arterial alta, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes.
    • Mantén una alimentación con abundantes frutas y verduras. Comer cinco o más porciones de frutas o verduras todos los días puede reducir el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. La dieta mediterránea, que hace hincapié en el aceite de oliva, las frutas, los frutos secos, las verduras y los cereales integrales, puede ser útil.
    • Hacer ejercicio con regularidad. El ejercicio aeróbico reduce el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular de muchas maneras. El ejercicio puede reducir la presión arterial, aumentar los niveles de colesterol bueno y mejorar la salud general de los vasos sanguíneos y el corazón. Además, te ayuda a perder peso, controlar la diabetes y reducir el estrés. Realiza al menos 30 minutos de actividad física moderada la mayoría de los días de la semana, o todos los días, y aumenta la cantidad de tiempo gradualmente. La Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés) recomienda hacer 150 minutos de actividad aeróbica de moderada a intensa o 75 minutos de actividad aeróbica intensa por semana. Las actividades de intensidad moderada pueden ser caminar, trotar, nadar o andar en bicicleta.
    • Si bebes alcohol, hazlo con moderación. Beber grandes cantidades de alcohol aumenta el riesgo de presión arterial alta y accidentes cerebrovasculares isquémicos y hemorrágicos. El alcohol también puede interactuar con otros medicamentos que estés tomando. Sin embargo, beber cantidades pequeñas a moderadas de alcohol puede ayudar a prevenir accidentes cerebrovasculares isquémicos y disminuir la tendencia a la coagulación de la sangre. Una cantidad pequeña a moderada equivale a una copa por día aproximadamente. Habla con tu profesional de atención médica acerca de lo que es adecuado para ti.
    • Tratar la apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueñoes un trastorno que hace que dejes de respirar por períodos cortos varias veces mientras duermes. Puede que tu profesional de atención médica te recomiende un estudio del sueño si tienes síntomas de apnea obstructiva del sueño. El tratamiento incluye un dispositivo que administra presión positiva en las vías respiratorias a través de una mascarilla para mantenerlas abiertas mientras duermes.
    • No consumas drogas ilícitas. Ciertas drogas ilícitas, como la cocaína y la metanfetamina, son factores de riesgo establecidos para un accidente isquémico transitorio o un accidente cerebrovascular.

    Cabe recordar que si tienes dudas sobre tu salud, siempre es recomendable consultar con especialistas para evaluar tu caso y las mejores formas de abordarlo.

    Lee también:

    Más sobre:SaludACV hemorrágicoIndio SolariCarlos SolariCarlos Indio SolariSolariLos Redonditos de RicotaACVAccidente cerebrovascularAccidente cerebrovascular hemorrágicoHemorragiaEnfermedadesMedicinaLa Tercera

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