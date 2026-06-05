Muere a los 77 años el “Indio” Solari, ícono del rock argentino y cantante de Los Redonditos de Ricota

El rock argentino está de luto y ha sufrido uno de los golpes más fuertes de os últimos años. Carlos “Indio” Solari, e legendario cantante de Los Redonditos de Ricota y uno de los mayores íconos del rock de ese país, ha fallecido a los 77 años.

Con su partida se va una figura tan enigmática como masiva, capaz de establecer una narrativa y un universo propio a través de metáforas existencialistas y una filosofía barrial que identificó a miles de argentinos. Desde los 80, los shows junto a su banda eran verdaderas liturgias, misas gigantescas que movilizaban un credo irrepetible; tan así, que se hizo insostenible en un minuto la organizaciones de sus recitales en ciudades como Buenos Aires.

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Solari representa por lo demás un fenómeno profundamente argentino, difícil de replicar y comprender en otra latitud del planeta. Era una suerte de elegido que cada cierto tiempo le hablaba a las masas a través de su discurso magnético.

En Chile hacia principios de los 90 intentó hacerse un eco a través de la canción Mi Perro dinamita, pero aparte de sonar en emisoras como Concierto -donde trabajaba su coterráneo Lalo Mir-, no tuvo mayor resonancia en el país.

El célebre músico se encontraba junto a su familia en su casa de Parque Leloir, Ituzaingó, al momento de su muerte, según reportan medios como Clarín e Infobae.

Según estos portales, se realizará la autopsia por protocolo y para que quede establecido el causal de muerte. Su última aparición pública fue en enero pasado, través de un mensaje cuando recibió el Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires. Desde hace unos años sufría de Parkinson.

En 1975, en la ciudad de La Plata, Indio Solari y Skay Beilinson fundaron Los Redondos. Desde sus primeros pasos, la banda estableció una estética propia, tanto en lo musical como en su modo de relacionarse con sus fanáticos: no eran un conjunto convencional y le hacían frente a expresiones más comerciales de esos mismos años, como Soda Stereo. Tenian un enfrentamiento declarado con ellos.

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La independencia artística, la imaginería poética, el virtuosismo instrumental y la distancia respecto de los grandes medios corporativos marcaron a fuego el recorrido de la banda, que editó nueve álbumes de estudio hasta su disolución en 2001. Discos como Oktubre, Un baión para el ojo idiota y ¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado y Luzbelito forman parte del repertorio esencial del rock argentino.