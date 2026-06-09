León XIV se reúne con víctimas de abusos en España y pide a los obispos “cambios reales de sanación”

Era uno de los puntos más complicados en la agenda del Papa en su gira por España, y a pesar de haber hecho una reunión, no ha dejado contento a todos. Este lunes, en Madrid, León XIV se reunió con víctimas de abusos sexuales y pederastia, pero ciertas agrupaciones acusan “haber sido excluidas”.

Según un conteo del diario El País, son 3 mil las víctimas que han sufrido abusos sexuales del clero en los últimos años en España. Frente a eso, siete cardenales y 61 obispos ha sido señalados por encubrir a pederastas.

Por parte de distintas agrupaciones de víctimas, hay un hartazgo con el silencio, y una sensación de “menosprecio” por parte de la Iglesia Católica. Según el medio catalán El Periódico, la ley que promueve que los abusos sexuales graves contra niños no prescriban, que emanó del Parlament catalán, ha quedado, de nuevo, paralizada en el Congreso. Las víctimas que han impulsado la iniciativa legal temen que el motivo es que el gobierno no quiere incomodar a la Iglesia católica durante la histórica visita del Papa a España.

El Papa León XIV preside la misa de Corpus Christi, en la Plaza de Cibeles, el 7 de junio de 2026, en Madrid. Foto: Europa Press Jesús Hellín/Europa Press/Pool / Europa Press

La reunión de León XIV con las víctimas españolas tuvo lugar durante la tarde de este lunes, pero el Vaticano no ha dado nombres de los invitados al encuentro. Según el diario ABC, el Papa se entrevistó con seis víctimas de abusos en la Nunciatura durante casi una hora. En esos cerca de 60 minutos tuvo no sólo la oportunidad de escuchar detenidamente sus testimonios, sino también sus propuestas para acabar con esta “plaga”, como el mismo Pontífice la ha denominado unas horas antes en su encuentro con los obispos españoles.

Según El País, las seis víctimas de abusos en el seno de la Iglesia le pidieron al Papa que la institución sea “más eficaz” a la hora de ofrecer soluciones y reparación a las víctimas de estos delitos. León XIV se comprometió a que la “Iglesia pueda ser verdaderamente un lugar seguro”.

En declaraciones a la prensa española, las agrupaciones de sobrevivientes temen que se haya incluido “a las voces menos críticas”, y en particular a las que participaron en el proyecto Repara puesto en marcha en 2020 por la Arquidiócesis de Madrid para la atención a víctimas. Algunos excluidos llegaron a la Nunciatura con carteles e imágenes.

En medio de su visita a la plenaria de obispos en Madrid, el Papa no dejó de referirse al tema, que es una herida profunda en el catolicismo español. Refiriéndose a los problemas de la Iglesia, mencionó que “uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero”.

“Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado. Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación”, declaró el Pontífice a los obispos españoles.

Esta no fue la primera mención de los abusos en la gira. Ya en el avión entre Italia y España, que tomó el sábado, el Papa aseguró que seguirá trabajando personalmente, y también con la Iglesia, “porque los abusos son una llaga todavía abierta”. Así, indicó que ha estado gestionando para “instituir comisiones y hacer normas”, y que seguirá haciéndolo. Ahora bien, respecto a sus reuniones con las víctimas, reconoció que no podría reunirse “con todas” las que se lo piden.

El portavoz de Reparación Integral Ya (RIYA), Miguel Hurtado.

Al respecto, distintas agrupaciones de víctimas de abusos se han mostrado decepcionadas con la reunión del Papa. Juan Cuatrecasas, presidente de la Asociación Nacional Infancia Robada, declaró a la prensa que llevan desde la época del Papa Francisco esperando a que la Iglesia haga algo. “Estar a la expectativa cansa, agota, revictimiza. Hoy no es normal que cuatro o cinco víctimas de un plan surgido desde la Iglesia vayan a ser, única y exclusivamente, quienes se reúnan con el Papa”, reprochó.

“Hoy seguimos teniendo paciencia, nos ponemos a disposición del Papa para transmitirle todo lo que queremos transmitirle, pero es una oportunidad perdida que el Papa se va a ir de este país con una visión completamente sesgada de la realidad de las víctimas y supervivientes de pederastia eclesiástica en España”, indicó.

En su opinión, tanto el proyecto Repara como el PRIVA, Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos, han sido “un fiasco y un fracaso”. Este último plan fue puesto en marcha en 2024 por la misma iglesia para reparar a víctimas cuyos casos no tienen recorrido legal, tanto por prescripción o por muerte del victimario.

Reunión entre Pedro Sánchez y el Papa León XIV en Madrid.

Por su parte, a las puertas de la Nunciatura, el primer denunciante de un caso en la Abadía de Montserrat, Miguel Hurtado, apareció con una imagen gigante de Pedro Sánchez y el Papa, y criticó al gobierno por “meter en un cajón” un proyecto que ampliaba los plazos de prescripción de los delitos de pederastia. Portavoz de RIYA, sigla para “Reparación Integral Ya”, Hurtado indicó: “Nos obliga a plantarnos con una pancarta el día que viene Pedro Sánchez a ver al Papa porque es la única manera de que nos haga caso”.

A través de un comunicado, la Asociación Infancia Robada señaló: “Expresamos asimismo nuestra preocupación por las personas que han quedado excluidas del actual acuerdo entre la Iglesia y el Estado. Una Iglesia que se define como inclusiva debe garantizar que esa inclusión alcance a todas las víctimas, sin excepciones”.

Luego de Madrid, el Papa continuará su gira por Islas Canarias y Barcelona. La mañana de este lunes, entre otras actividades, dio un histórico discurso en el Congreso de los Diputados. Es el primer Papa que habla ante el Parlamento español, según Europa Press.

Durante su discurso ante el Congreso de los Diputados criticó la “descalificación permanente del adversario” y abogó por “una justa delimitación del poder público”.

Luego, se reunió en la Nunciatura con el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez. El encuentro privado entre ambos jefes de Estado duró 20 minutos.