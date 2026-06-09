Megarreforma: CFA reitera alertas y Quiroz dice que esa opinión la miran “al igual que la de otros expertos”

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) volvió a exponer este lunes sobre los efectos fiscales de la megarreforma del gobierno de Kast. Esta vez fue ante la comisión de Hacienda del Senado. Si bien nuevamente valoró que el proyecto priorice el crecimiento económico y promueva esfuerzos de eficiencia del gasto, ya que constituyen pilares para fortalecer la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo, su exposición se concentró en advertir los efectos fiscales que esta iniciativa puede generar.

“El proyecto presenta déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso considerando el efecto crecimiento, y se han identificado diversos riesgos que podrían aumentarlos”, puntualizó la presidenta del CFA, Paula Benavides, quien estuvo acompañada del vicepresidente de ese organismo, Sebastián Izquierdo.

En su mensaje insistió en que una de sus recomendaciones recurrentes ha sido avanzar hacia un Balance Estructural (BE) equilibrado, sustentado en una combinación de cuatro fuentes: mayor crecimiento tendencial; nuevos ingresos tributarios; ganancias permanentes de eficiencia y ajustes del gasto; y reducción de evasión y elusión tributaria.

“No obstante, el Informe Financiero del proyecto presenta déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso considerando el efecto crecimiento, pese a que proyecta superávit en el largo plazo”, reiteró el CFA, añadiendo que “esto cobra particular relevancia en el contexto de un nuevo escenario fiscal, en donde no hay holguras fiscales y la incertidumbre es elevada”.

Consejo Fiscal Autónomo expone ante el Senado.

El consejo sostuvo que un riesgo transversal de la iniciativa es el descalce entre costos y beneficios fiscales. “Los costos fiscales (o menores ingresos) directos de las medidas se materializan con mayor certeza desde el primer año de vigencia. En contraste, los beneficios dinámicos asociados al mayor crecimiento se incorporan de forma gradual en el tiempo y con mayor incertidumbre respecto del momento de materialización de los efectos, y de la velocidad y magnitud de transmisión hacia PIB y recaudación. En consecuencia, este descalce podría resultar en un valor presente del proyecto de ley distinto y afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas”, alertó el CFA.

De esta forma señaló: “De no materializarse parcial o totalmente los mayores ingresos proyectados por la vía del crecimiento, podría observarse un deterioro fiscal adicional al del escenario del Informe Financiero presionando aún más el contexto de estrechez fiscal”.

También el CFA realizó advertencias relacionadas al deterioro fiscal por modificaciones al proyecto e iniciativas legales complementarias, señalando que la exclusión de la eliminación de la franquicia del Sence deteriora su resultado en 0,1 pp del PIB a partir de 2027.

“Esto constituye, hasta esta etapa de la tramitación, la principal fuente de deterioro del efecto fiscal respecto del proyecto original”, señaló el CFA.

Además, puso atención en que se ingresó un proyecto de ley separado que establece un beneficio de compensación por la compra de pañales y medicamentos, mediante un reembolso equivalente al IVA pagado, que implicará un mayor gasto fiscal de 0,02% del PIB en régimen.

El consejo indicó que “se requeriría un mayor esfuerzo fiscal para avanzar hacia una trayectoria de consolidación, lo que debiera reflejarse en el decreto de política fiscal y en las acciones correctivas asociadas al desvío de la meta de BE 2025 que fueron presentadas en el Informe de Finanzas Públicas”.

Asimismo, el CFA reiteró las recomendaciones realizadas el 5 de mayo. Entre ellas, destacó que el proyecto en sí mismo avance hacia una neutralidad fiscal en el corto y mediano plazo, asegurando tanto en magnitud como en temporalidad un adecuado calce entre los menores ingresos tributarios y medidas compensatorias. “Para ello se pueden considerar medidas de mitigación adicionales dentro del proyecto como medidas compensatorias adicionales de ingresos y gastos. Para las medidas presentes en el proyecto, especialmente las de mayor impacto, evaluar modificaciones en gradualidad, aplazamiento, fechas de término, límites de montos, monitoreo y condicionalidad, o mejoras en la relación costo/efectividad”, detalló.

Valparaiso, 3 de junio 2026 el ministro de Hacienda Jorge Quiroz en la Comision de Hacienda en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

La respuesta de Quiroz

Frente a lo anterior, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, si bien reconoció que no había leído el informe en su totalidad por estar en otras actividades de su cartera, sí dijo que lo miró en “zig-zag”.

“Puedo decir que básicamente no ha cambiado mucho respecto al anterior. Coincidimos con el Consejo Fiscal Autónomo en que lo más importante para recuperar la economía nacional y también las finanzas públicas es el crecimiento, que es a lo que apunta el proyecto de ley”.

Consultado sobre si se tomarán en cuenta las recomendaciones del CFA, el secretario de Estado manifestó que “nosotros legislamos con los legisladores. La opinión del Consejo Fiscal Autónomo es una opinión que miramos en su mérito, al igual que la de otros expertos, pero vamos a ver (los cambios) con los legisladores”.

La crítica de la oposición

A los senadores de oposición les molestó que no estuviera presente el ministro de Hacienda en la exposición del CFA. “El gobierno no está representado. La principal interrogante sigue siendo si el ministro Quiroz está dispuesto a escuchar las advertencias que están formulando organismos técnicos, especialistas y expertos. Escuchar no puede transformarse en un acto meramente formal”, afirmó la senadora del PS, Paulina Vodanovic.

Su par PS, Daniela Cicardini (PS), señaló que la ausencia del ministro correspondía a que “no le convenía” escuchar la postura de la entidad. Y Diego Ibáñez (FA) se preguntó si finalmente el Ejecutivo había tomado en consideración los comentarios de la entidad realizados en la Cámara de Diputados y si había presentado respuestas a los problemas señalados hace tres semanas.

La senadora Yasna Provoste (DC) también destacó la presentación del CFA y llamó al Ejecutivo a escuchar las recomendaciones. Además, consultó cual sería la trayectoria de la deuda bruta y cuánto se alejaría del nivel prudente.