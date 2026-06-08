La sorprendente película que Steven Spielberg desearía haber dirigido

Ha sido conocido como el “Rey Midas” del cine. Steven Spielberg ha firmado cintas que se han vuelto clásicas del cine como Tiburón, E.T, Indiana Jones, entre muchas otras.

Aunque ya había cosechado éxitos en los ochenta, siguió en la década de los 90 con filmes que lograron éxitos de taquilla, como Jurassic Park, La Lista de Schindler, Rescatando al Soldado Ryan, entre muchas otras.

Aun así, cuando Spielberg detalló que hay una película de esa década gloriosa para él que le hubiera gustado hacer, aunque no habría tenido tiempo para ello. Se trata de Shine (1996).

Es un filme de Scott Hicks que narra la vida del pianista David Helfgott, quien luchó contra sus problemas de salud mental hasta el punto de pasar gran parte de su tiempo en instituciones. Tuvo nominaciones a los Oscar y Geoffrey Rush se llevó la estatuilla por Mejor Actor.

Según Rush el mismo director expresó su gusto por la película. "Spielberg dijo precisamente eso -recordó en una entrevista-. Cuando vio Shine exclamó: ‘Ojalá hubiera dirigido esa película’. Estuvimos meses disfrutando de eso”.