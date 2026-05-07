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    Stanford, reunión con premios Nobel y guerra en Irán: la trastienda de la gira de Pérez Mackenna en EE.UU.

    El canciller sostuvo encuentros con los economistas Guido Imbens, Susan Athey y John H. Cochrane durante su visita a la Universidad de Stanford. Inteligencia artificial, atracción de talento, inversiones tecnológicas y el impacto de la guerra en Irán sobre la inflación marcaron las conversaciones.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    El ministro Pérez Mackenna se encuentra en EE.UU. en la gira Choose Chile.

    En medio de la ofensiva internacional del gobierno para posicionar a Chile como un polo de inversión tecnológica, el canciller Francisco Pérez Mackenna aprovechó su paso por la Universidad de Stanford para sostener una serie de reuniones reservadas con algunos de los economistas más influyentes del mundo académico estadounidense.

    La agenda tuvo un componente particularmente simbólico. El ministro conversó con el Premio Nobel de Economía 2021 Guido Imbens, reconocido por sus contribuciones metodológicas al análisis causal, disciplina clave para medir el impacto real de políticas públicas y fenómenos económicos complejos.

    El encuentro se dio en el contexto de la gira que el Ejecutivo desarrolla en California para promover el proyecto “Choose Chile”, iniciativa con la que La Moneda busca atraer inversiones extranjeras, particularmente vinculadas a innovación, inteligencia artificial, minerales críticos y energías renovables.

    Pero la conversación rápidamente excedió los márgenes de la diplomacia económica tradicional. Según relatan quienes conocieron del encuentro, uno de los focos principales fue el impacto que la inteligencia artificial está teniendo sobre la economía global, el mercado laboral y la competitividad de los países.

    A la reunión también se sumó Susan Athey, académica de Stanford y una de las voces más influyentes en la intersección entre economía, tecnología y ciencia de datos. Athey es considerada pionera en la aplicación de aprendizaje automático a problemas económicos y regulatorios, además de haber trabajado con gigantes tecnológicos como Microsoft y Amazon.

    Canciller Pérez Mackenna junto a Guido Imbens, Premio Nobel de Economía 2021.

    En paralelo, Pérez Mackenna también sostuvo una conversación informal con John H. Cochrane, investigador senior de la Hoover Institution y referente en debates sobre macroeconomía, política monetaria y mercados financieros en Estados Unidos. El encuentro ocurrió durante una caminata por el campus de Stanford y continuó en un café cercano a la universidad.

    La coincidencia de estos tres nombres no fue casual. Cada uno representa áreas particularmente sensibles para la discusión económica global que hoy sigue Chile: inteligencia artificial, productividad, inflación, energía y mercados financieros.

    De hecho, uno de los temas que atravesó las conversaciones fue el conflicto en Irán y sus potenciales efectos sobre el mercado energético internacional. El aumento de la tensión en Medio Oriente y el riesgo de alteraciones en el precio del petróleo aparecieron como factores de preocupación por su eventual impacto inflacionario en el corto y mediano plazo.

    En ese marco, las discusiones giraron también en torno a cómo economías pequeñas y abiertas como la chilena pueden enfrentar escenarios de volatilidad internacional mientras intentan posicionarse dentro de la nueva economía tecnológica.

    Susan Athey

    “Tuvimos excelentes reuniones con estos tres economistas, con quienes pudimos evaluar la proyección internacional que tiene Chile en el contexto de la revolución tecnológica, en la que nuestro país busca atraer inversiones y también atraer y retener capital humano”, señaló Pérez Mackenna tras los encuentros.

    El canciller agregó que “nos deja muy satisfechos que la perspectiva es muy positiva si seguimos en el camino de potenciar nuestros recursos, como el desarrollo de minerales críticos y energías renovables, y nos preocupamos de conservar la solidez de nuestras instituciones”.

    La referencia al capital humano no pasó inadvertida. En las conversaciones apareció reiteradamente el desafío que enfrentan distintos países para atraer talento especializado en áreas de alta sofisticación tecnológica, particularmente en inteligencia artificial, ciencia de datos y desarrollo digital.

    Ese fenómeno se ha transformado en una competencia global cada vez más intensa entre gobiernos, universidades y grandes compañías tecnológicas, especialmente en Silicon Valley. Chile busca insertarse en ese escenario aprovechando ventajas comparativas vinculadas al litio, el cobre, las energías limpias y la estabilidad institucional.

    En el caso de Imbens, el interés por Chile no es nuevo. El académico estuvo recientemente en Santiago inaugurando el año académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, instancia donde abordó precisamente el uso de herramientas econométricas y evidencia causal para mejorar el diseño de políticas públicas.

    John H. Cochrane.

    Desde 2012, el Nobel desarrolla su carrera académica en Stanford y es considerado una autoridad mundial en inferencia causal, una disciplina que busca identificar relaciones de causa y efecto dentro de fenómenos económicos y sociales complejos.

    Athey, en tanto, se ha consolidado como una de las principales expertas globales en economía digital y plataformas tecnológicas. Su trabajo se ha concentrado en el impacto de la automatización y la inteligencia artificial sobre mercados laborales, regulación tecnológica y sistemas de publicidad digital.

    Cochrane, por su parte, ha sido una figura influyente en debates sobre inflación, tasas de interés y política fiscal en Estados Unidos. Su libro Asset Pricing es considerado texto obligatorio en numerosos programas de posgrado en economía y finanzas alrededor del mundo.

    La gira del canciller ocurre en momentos en que el gobierno intenta reforzar el relato de Chile como un actor atractivo para la inversión tecnológica internacional, en medio de una creciente disputa global por liderazgo en inteligencia artificial y transición energética.

    En ese contexto, Stanford como epicentro de innovación, investigación y emprendimiento tecnológico, se transformó esta semana en un espacio de discusión sobre cómo Chile busca posicionarse frente a un escenario internacional marcado simultáneamente por avances acelerados en IA y nuevas incertidumbres geopolíticas.

    Más sobre:CancillerFrancisco Pérez MackennaPremio NobelStanfordGuido ImbensSusan AtheyJohn H. CochraneChoose Chile

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