“No podemos tener doble estándar”: Senado aprueba idea de legislar para establecer controles de drogas aleatorios

De manera unánime, el Senado aprobó la noche del miércoles la idea de legislar del proyecto que modifica el reglamento de la corporación para establecer controles aleatorios de drogas para sus parlamentarios. La iniciativa deberá ser estudiada ahora en particular en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, para lo cual se fijó el lunes 18 de mayo como plazo para presentar indicaciones.

Durante el debate hubo una opinión unánime respecto de la necesidad de legislar en esta materia argumentando que “las autoridades que ejercemos funciones públicas no podemos tener doble estándar en la lucha contra el narcotráfico”, que quienes “toman las decisiones estén con sus facultades intactas” y que ante el avance del narcotráfico es necesario que las y los legisladores “no queden al margen” y se sometan a este tipo de exámenes.

Varios legisladores sostuvieron que “si estamos legislando para combatir el crimen organizado, tenemos que ser los primeros en someternos a esos exámenes”, y luego añadieron: “Lo que estamos haciendo tiene vital importancia porque somos referentes públicos y no puede haber dudas respecto de nuestro comportamiento”.

Otra idea que expuso en la Sala fue que debe existir un “cortafuego” entre el narcotráfico y los distintos poderes del Estado, también se debatió la necesidad de que en la discusión en particular se analicen una serie de aspectos que permitan que la norma sea aplicable y “que sea un proceso realmente serio” donde todas las variables queden resueltas.

El proyecto fue impulsado por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), junto al vicepresidente de la corporación, Iván Moreira(UDI).

Detalles del proyecto para controles de drogas

Antes de la votación, el senador y presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, explicó en detalle los cambios que se proponen al reglamento. En lo fundamental, establece que los parlamentarios deberán someterse a controles destinados a detectar el consumo de estupefacientes o sustancias sicotrópicas ilegales, salvo que su uso se encuentre amparado en una indicación médica debidamente acreditada.

Dichos controles tendrán carácter aleatorio y periódico, y deberán realizarse de manera tal que, durante cada período legislativo, todos los senadores y senadoras queden sujetos a ellos a lo menos una vez, sin perjuicio de que puedan ser sorteados hasta por un máximo de dos oportunidades durante el mismo período.

Las y los senadores que estarán sujetos a control se determinarán mediante sorteo, mientras que la toma de muestra deberá efectuarse dentro del plazo de siete días hábiles contado desde la notificación personal o por cédula.

El procedimiento será ejecutado por una entidad o laboratorio especializado, legalmente habilitado y la mesa de la corporación adoptará las medidas necesarias para asegurar la cadena de custodia, la confiabilidad del examen y la reserva de la información.

Los resultados del control tendrán carácter estrictamente reservado. Sólo podrán ser conocidos por el senador respectivo, por la mesa del Senado y por la Comisión de Ética y Transparencia, únicamente para los fines previstos en el reglamento y la difusión o comunicación de estos resultados constituirá infracción grave a la reserva debida y será sancionada.