Núñez y Moreira impulsan proyecto de acuerdo en el Senado para incorporar controles aleatorios de drogas a parlamentarios

La presidenta y el vicepresidente del Senado, Paulina Núñez e Iván Moreira. FOTO: DEDVI MISSENE.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), junto al vicepresidente de la Corporación, Iván Moreira (UDI), presentaron un proyecto de acuerdo que busca modificar el Reglamento de la Cámara Alta para incorporar controles aleatorios de consumo de drogas a sus integrantes, bajo la supervisión de la Comisión de Ética y Transparencia.

Ambas autoridades, para impulsar la medidas, anunciaron que el próximo lunes se someterán voluntariamente a estos exámenes.

Núñez explicó que la propuesta “apunta a dar una señal clara de coherencia, responsabilidad y transparencia. La ciudadanía exige instituciones que estén a la altura, y eso también significa que quienes ejercemos funciones públicas debemos someternos a estándares exigentes y verificables”.

La senadora recalcó además que “no basta con promover cambios normativos; es importante dar el ejemplo desde el inicio, por eso hemos decidido realizarnos estos controles de manera inmediata”.

Moreira, en tanto, señaló que “la confianza no se pide, se construye con hechos. Este proyecto busca fortalecer la autorregulación del Senado, con reglas claras, resguardos adecuados y un compromiso real con la probidad”.

El mecanismo planteado establece que los controles tendrán un carácter aleatorio, acotado, periódico y no permanente, de modo que todos los legisladores puedan quedar sujetos a este procedimiento al menos una vez por período legislativo, sin perjuicio de que puedan ser sorteados hasta en dos oportunidades durante el mismo ciclo.

El texto precisa que estos controles deberán ser ejecutados por una entidad o laboratorio especializado y legalmente habilitado, bajo resguardo de la cadena de custodia y la confiabilidad del proceso.

En caso de incumplimiento injustificado del control o de un resultado positivo sin justificación médica suficiente, la Comisión de Ética y Transparencia podrá aplicar sanciones contempladas en el Reglamento, incluyendo multas. En caso de reiteración, podrá disponerse además un nuevo control dentro del año siguiente.