Capturan en Valparaíso a sujeto que agredió a su expareja con un arma cortopunzante y atropelló a un carabinero

Un sujeto fue detenido este viernes tras agredir con un arma cortopunzante a su expareja en Valparaíso. Además, mientras escapaba de la policía a bordo de un vehículo, atropelló a un funcionario policial.

Según el detalle compartido por Carabineros, todo inició alrededor de las 10:40 horas en el sector de Placilla.

“Una mujer es agredida mediante un arma cortopunzante en su pierna por este sujeto. Da aviso a Carabineros, Carabineros empieza un seguimiento porque ella tenía en la aplicación de su celular en tiempo real el vehículo donde huye”, detalló sobre los hechos la general Patricia Vásquez, jefe de zona de Valparaíso.

Fue en este seguimiento que un funcionario policial habría intentando detener su huida en la ruta 68. Haciendo caso omiso, el individuo finalmente lo atropelló y continuó su escape.

En esta circunstancia el carabinero hizo uso de su arma de servicio en dos ocasiones, disparos que dieron en la parte frontal de la camioneta en que se transportaba el sujeto.

“Posteriormente sigue huyendo y frente a las comunicaciones rápidas radiales de Carabineros de Chile lo logran interceptar en el sector de La Pólvora ya por carabineros de la Tenencia Cordillera”, explicó Vásquez.

Respecto a la víctima del primer ataque, esta fue trasladada al hospital Carlos van Buren para recibir atención médica.

Mientras tanto, el funcionario policial atropellado, perteneciente a la Tenencia Carreteras de Valparaíso, resultó con heridas de gravedad. También fue trasladado al hospital van Buren, donde se encuentra fuera de riesgo vital y a la espera de ser trasladado al Hospital de Carabineros.

Carabineros de Valparaíso

El imputado por femicidio frustrado y homicidio frustrado a funcionario de Carabineros en servicio fue puesto a disposición del Ministerio Público para su eventual formalización.

Mientras tanto, desde el Ejecutivo presentaron una querella criminal. Así lo detalló el seremi de Seguridad de Valparaíso, Hernán Silva Llagostera