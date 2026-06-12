Mantienen prisión preventiva de Javier Troncoso, el hijo de Julia Chuñil que sería el parricida de su madre desaparecida

La Corte de Apelaciones de Valdivia revisó este viernes el recurso de apelación de la defensa de Javier Troncoso, el hijo de Julia Chuñil, respecto a la resolución en la que se confirmó la medida cautelar de prisión preventiva que mantiene el sujeto desde el 16 de enero.

Javier Omar Troncoso Chuñil, hijo de la mujer desaparecida, fue imputado por la Fiscalía de Los Ríos como autor de los delitos consumados de parricidio, maltrato habitual, inhumación ilegal, maltrato corporal relevante y trato denigrante de su madre.

Además, se le imputó un delito frustrado de robo con violencia e intimidación a adulto mayor.

Todo esto, por hechos registrados en noviembre de 2024, en la comuna de Máfil, cuando se perdió el rastro de la mujer de 73 años.

Karina Riquelme, abogado de Troncoso, aseguró que mantienen la “convicción de la inocencia” de Javier Troncoso.

“Hicimos un análisis de la prueba que no fue desvirtuado de ninguna manera de parte de la Fiscalía y la prisión preventiva se mantuvo por criterios generales de peligrosidad en virtud de los delitos imputados”, sostuvo.

Riquelme afirmó que “a cinco meses de la formalización la prisión preventiva comienza a desvirtuar su finalidad que es proteger la investigación y a la sociedad, pues, a estas alturas, no hay antecedente alguno que haga presumir que Javier Troncoso es un peligro”.

“Siempre estuvo disponible para la investigación entregando todo lo necesario y lo solicitado por fiscalía para esclarecer lo sucedido con Julia, situación que por cierto no se ha esclarecido aún”, señaló.