Trama bielorrusa: abogado Mario Vargas sigue en prisión preventiva

Este jueves, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago debía analizar la solicitud de las defensas de Mario Vargas y Gonzalo Migueles de modificar la medida cautelar de prisión preventiva que ambos imputados mantienen desde su formalización en noviembre del año pasado por la llamada trama bielorrusa.

La audiencia, sin embargo, se realizó solo respecto al primero de ellos y el 13 de agosto se revisará la prisión preventiva que cumple Migueles.

La revisión respecto a la cautelar de Vargas continuó este viernes y el tribunal optó por mantener la prisión preventiva del abogado.

Esto, en la misma jornada en que la Corte de Apelaciones de Santiago revirtió la prisión preventiva de Ángela Vivanco imponiéndole arresto domiciliario total a la exjueza.

Tras la audiencia respecto a Vargas, en el Centro de Justicia de Santiago, el fiscal Marco Muñoz explicó que el tribunal resolvió “que se mantienen todos los supuestos para estimar que concurren los requisitos legales para que la prisión preventiva se mantenga”.

La trama bielorrusa

Migueles, pareja de la exjueza de la Suprema Ángela Vivanco, y Vargas, abogado que representó al consorcio de la estatal bielorrusa Belaz y la chilena Movitec en una disputa con Codelco, permanecen en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

Por las resoluciones desfavorables en la Suprema, Codelco debió pagar cerca de 17 mil millones de pesos a Belaz Movitec.

Vargas y su socio, el exdiputado Eduardo Lagos, habrían pagado a Migueles y Vivanco cerca de 90 millones de pesos en retribución a actuaciones de la exjueza en el caso.

La Fiscalía Regional de Los Lagos le imputa específicamente a Vargas los delitos de soborno y lavado de activos. Mientras tanto, a Migueles se le imputó cohecho reiterado y lavado de activos.