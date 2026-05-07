Alcalde de Renca se suma a cuestionamientos al gobierno por seguridad: “Nos cuesta mucho ver cuál es el plan”

Combatir la inseguridad fue una de las principales promesas de José Antonio Kast antes de llegar a la Presidencia, sin embargo, a casi dos meses de su arribo a La Moneda, el gobierno ha recibido críticas transversales por esta arista, sobre todo desde los municipios.

Así lo manifestó el alcalde de Renca, Claudio Castro, quien en diálogo con radio Pauta admitió que al menos en su comuna la situación no ha mejorado.

“El plan de seguridad (del gobierno) no lo conozco y veo que la situación no mejora”, sostuvo el jefe comunal.

Castro apuntó a una situación que -a su parecer- va más allá de este gobierno. “Yo creo que nosotros llevamos un par de elecciones en Chile donde quien quiere ser presidente critica fuerte al gobierno de turno, promete cosas que pueden sonar incumplibles, y luego rectifica su marcha estando en el ejercicio del cargo”, indicó.

Con ello, planteó que “el plan de seguridad, que era la otra emergencia nacional de la que el gobierno prometió hacerse cargo, la verdad es que nos cuesta mucho ver cuál es ese plan".

El alcalde apuntó a la Ley de Seguridad Municipal, asegurando que en la administración de Gabriel Boric los alcaldes fueron críticos en la materia. “Esa ley, precisamente, genera un espacio como el que plantean mis colegas alcaldes en todos los municipios, donde los alcaldes articulan una conversación entre las policías, la fiscalía y el gobierno a través de las delegaciones presidenciales, que me parece que es la vía”.

“Ahora, para poder ejecutar eso, necesitamos que la ley de seguridad municipal vuelva a ingresarse al reglamento”, sostuvo.

Si bien el jefe comunal admitió que los cambios en materia de seguridad son paulatinos, planteó que “la cuestión que más necesitamos nosotros es presencia policial en las calles“.

“Nos vamos a demorar tiempo en recuperar el número de carabineros que necesitamos. Yo espero que todo esto se enriele y también vamos con esa disposición los alcaldes de oposición a que el gobierno pueda mejorar la coordinación con los municipios para que estos fenómenos que son complejos los enfrentemos juntos", aseveró.