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    Política

    Diputada Ossandón (RN) cuestiona al PDG por restarse de acuerdo por megarreforma: “No habla bien”

    La diputada también señaló que personalmente no condicionaría a este megaproyecto, y que esperaba que el proyecto "pase con una gran mayoría" en la Cámara.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    XIMENA OSSANDON FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Esta jornada, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón (RN) abordó lo ocurrido ayer en el Congreso, luego de que el Partido de la Gente (PDG), se bajara del acuerdo con el gobierno respecto a la megarreforma que está impulsando la administración del Presidente José Antonio Kast.

    Consultada al respecto en entrevista con Radio Agricultura, la diputada cuestionó la decisión de la bancada, indicando que no condicionaría este megaproyecto considerando su importancia para la economía del país.

    “Escucho al jefe bancada (Juan Marcelo Valenzuela) que dice que no cumple el proyecto con las expectativas, pero mi pregunta es cuáles son exactamente las expectativas, porque vemos que tenemos expertos de un lado, expertos del otro, algunos vaticinan que le va a ir bien, a otros dicen que no se puede asegurar, pero efectivamente hay que caminar hacia allá”, sostuvo.

    Esto, indicó, porque hoy “claramente tenemos un desarrollo de la economía bastante pobre y la pregunta es ¿qué hacemos?“.

    “La expectativa del Presidente Kast es volver a crecer al menos un 4%. Yo me conformo con que en estos cuatro años empecemos a crecer al 3, pero que se vea que vayamos creciendo más”, indicó.

    Entonces, expresó la diputada sobre el PDG, “empezar a poner trabas a un proyecto con slogans”, pero que en el fondo, a su parecer, “es porque tal vez el borrador que le mandaron sobre la rebaja del impuesto en medicamentos y pañales no era exactamente lo que ellos esperaban, a mí parecer que no habla bien”.

    No habla bien porque si yo tengo una mirada en alto, a mí lo que me importa es que el país retome la senda de crecimiento”, apuntó. “Estamos todos de acuerdo que sería fantástico que tal vez existieran rebajas a los IVA de los medicamentos, los pañales, es una lucha que yo también podría apoyar el día mañana, pero yo, personalmente, no condicionaría a este megaproyecto, que es una reforma tan grande. Además el líder del partido, Parisi, tiene clarísimo la importancia del desarrollo económico en el país y el crecimiento”.

    En cuanto a los votos, Ossandón sostuvo que espera que “ojalá este proyecto pase con una gran mayoría”.

    “Nosotros en el fondo básicamente solo necesitamos dos votos más, no se necesita a ningún partido completo, pero lo importante es hacerlo lo más grande, lo más transversal, para que no suceda lo que pasó muchas veces en el gobierno de Sebastián Piñera, de que a veces había proyectos que pasaban con uno o con dos votos, pero después en el Senado no tienen la misma conformación”, apunto´.

    “Yo diría que el Senado es el mayor problema, porque ahí la fuerza está más equilibrada y ahí es donde se puede entrampar el proyecto más que acá”, añadió.

    Más sobre:PolíticaXimena OssandónPDGRNMegarreforma

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