Orrego (RN) responde a Matthei: “Cuando los chilenos eligieron a Kast, lo hicieron por un programa de gobierno claro”

Las criticas de Evelyn Matthei a la megarreforma que impulsa el gobierno de José Antonio Kast es un tema incómodo al interior de Chile Vamos. En la coalición que llevó a la exalcaldesa a la papeleta son varios los que consideran que no es momento de cuestionar al Ejecutivo, cuando el proyecto ya duramente enjuiciado por la oposición.

En su programa en radio Pauta, la exalcaldesa calificó como “inútil” el incentivo al empleo contemplado en el proyecto. También afirmó que la propuesta de un “crédito tributario a las empresas por trabajadores” costaría $ 1.400 millones de dólares al año. "Eso es una brutalidad (...). Es una propuesta muy que te recontra mala”, dijo. Además, criticó la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años. “Me parece un contrasentido absoluto”, afirmó.

Uno de los diputados críticos de las palabras de Matthei es Francisco Orrego, de Renovación Nacional. Él planteó que la exabanderada “es una mujer con una experiencia técnica indiscutible, pero aquí hay que poner las cosas en su justo lugar: cuando los chilenos fueron a las urnas y eligieron a José Antonio Kast, lo hicieron por un programa de gobierno claro”.

Francisco Orrego.

En ese sentido, el parlamentario enfatizó que “eliminar las contribuciones y bajar impuestos fue un compromiso de campaña de cara a la ciudadanía, por lo que aquí no hay improvisación, hay cumplimiento de la palabra empeñada”.

“Respetamos las opiniones técnicas, pero el mandato de la gente es soberano y el Presidente está cumpliendo lo que prometió”, concluyó Orrego.