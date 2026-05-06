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    Coaniquem inicia su colecta nacional 2026: voluntarios realizaron despliegue masivo en Santiago y regiones

    La entidad busca recaudar fondos para financiar la rehabilitación gratuita de más de 8 mil niños, niñas y jóvenes en todo Chile.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    Este miércoles, en el Paseo Las Palmas de Providencia, la Corporación de Ayuda al Niño Quemado (Coaniquem) realizó el lanzamiento en calle de su colecta nacional 2026, marcando el inicio del despliegue de miles de voluntarios a lo largo del país.

    La actividad fue encabezada por el fundador de la institución, Dr. Jorge Rojas, junto a voluntarios, corpóreos y autoridades de Coaniquem, quienes dieron el vamos a esta cruzada solidaria que busca recaudar fondos para financiar la atención de más de 8 mil niños, niñas y jóvenes que se atienden anualmente en la institución de manera 100% gratuita.

    “Los miles de niños y niñas con quemaduras requieren de este apoyo para poder financiar sus tratamientos. Realmente Coaniquem necesita de esta ayuda y queremos que la gente también sea parte de esto, por eso invitamos a todo Chile a donar en nuestros tarritos , o también por nuestro sitio web, al cual pueden acceder directamente a Coaniquem o a través de un código QR ubicado en las alcancías de los voluntarios”, comentó el Dr. Rojas.

    Durante la jornada, voluntarios comenzaron a salir a las calles debidamente identificados con pecheras y credenciales, portando sus tradicionales alcancías y dispositivos de pago digital. La colecta presencial se extenderá hasta el sábado 9 de mayo en todo el país, en paralelo a la modalidad online disponible en el sitio web de la institución.

    Durante sus 47 años de historia, Coaniquem rehabilitó a más de 150 mil niños, niñas y adolescentes con lesiones por quemaduras y otras cicatrices, provenientes tanto de Chile como del extranjero. Actualmente, la corporación logra cubrir el 95% de las 346 comunas del país, a través de sus cuatro centros de rehabilitación ubicados en Antofagasta, Santiago, Concepción y Puerto Montt.

    Según explican desde la institución, el modelo de atención de Coaniquem se basa en tres pilares fundamentales: acoger con amor, gratuidad en el 100% de las prestaciones y una atención de alta calidad. Además, su labor se extiende a ámbitos como la investigación, prevención y docencia, contribuyendo a evitar que este tipo de lesiones sigan ocurriendo.

    Coaniquem reiteró el llamado a la ciudadanía a sumarse a esta campaña solidaria, destacando que cada aporte permite continuar cambiando la vida de miles de niños, niñas y jóvenes que requieren rehabilitación.

    Más sobre:CoaniquemColecta Nacional

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