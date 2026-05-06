Cámara aprueba extender plazo de apoyo de las FF.AA. en el resguardo y control migratorio en la Macrozona Norte

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles -por 141 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones- extender por otros 90 días la medida que dispone el apoyo de las FF.AA. y las de Orden y Seguridad Pública en el resguardo y control migratorio en la macrozona norte del país .

De esta manera, el personal de las diversas ramas pueden ejercer tareas de resguardo de las fronteras, contribuir en el control migratorio y en la detección de crímenes, simples delitos y faltas en zonas de las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta.

Esta medida, que se inició a partir de la publicación del decreto supremo 78 el 24 de febrero de 2023, ha sido prorrogada en 12 oportunidades hasta la fecha.

En el informe del Ejecutivo que acompañó la solicitud presidencial, se informa que en materia de detección de personas existe una reducción de ingresos irregulares de -37,1% en 2025 y de -85,1% en el presente año.

Además, recalca que esta medida tiene como objetivo no solo mantener medidas de control de la migración irregular, sino también combatir delitos transnacionales en las regiones fronterizas.

La medida ahora debe ser votada en la sala del Senado, algo que debiese ocurrir esta misma tarde.