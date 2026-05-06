“Tenemos absoluta tranquilidad”: Flores enfatiza que entregaron todos los antecedentes requeridos por investigación en su contra

Tras conocerse este miércoles la realización de diligencias por parte del OS-9 de Carabineros en la oficina de la senadora Camila Flores (RN), la legisladora enfatizó que han entregado “voluntariamente todos los antecedentes que nos han sido requeridos”.

Lo anterior en el contexto de una denuncia anónima realizada durante octubre de 2025 y que acusa a la parlamentaria de supuesto fraude al fisco reiterado.

El caso fue conocido tras un reportaje de Canal 13, en el que antiguos asesores de la parlamentaria señalaban que habrían sido forzados a pagarle parte de sus remuneraciones.

“Entendemos que las diligencias desarrolladas durante esta jornada forman parte de los procedimientos habituales dentro de una investigación en curso y que corresponde ahora a la Fiscalía llevar adelante un proceso independiente, objetivo y riguroso para esclarecer adecuadamente los hechos”, enfatizó la parlamentaria a través de una declaración pública.

“ Tenemos absoluta tranquilidad respecto de nuestra actuación y confiamos en que la investigación demostrará que no hemos cometido ningún acto irregular”, añadió sobre los hechos.

“Continuaremos colaborando plenamente con las autoridades para contribuir al total esclarecimiento de esta situación”, concluyó Flores.

Las diligencias de esta jornada fueron encabezadas por la fiscal Paola Castiglione, de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Valparaíso.

Respecto a la investigación, el fiscal nacional Ángel Valencia enfatizó que su carácter es reservado.

“Solo hacer presente a la comunidad, y creo que en general es bastante sabido, que investigaciones de esta naturaleza implican generalmente la incautación o la solicitud de entrega de dispositivos electrónicos para los efectos de revisar su contenido", comentó al respecto.