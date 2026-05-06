El ajustado calendario de la megarreforma y la amenaza opositora de “inundar” el debate con mil indicaciones

24 DE MARZO DEL 2026 MINISTRO SEGPRES, JOSE GARCIA RUMINOT Y EL MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ, DURANTE COMISION DE HACIENDA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE

Hasta la medianoche -e incluso más allá, si es necesario-, está convocada la comisión de Hacienda, que este miércoles, en una ronda maratónica de sesiones fijó audiencias para una veintena de expositores en torno al megaproyecto presentado por el presidente José Antonio Kast.

Entre los invitados figuraban, por ejemplo, el exjefe de la billetera fiscal, Mario Marcel, además de otros economistas.

Este exigente cronograma no es muy distinto de lo que se vivirá la próxima semana, cuando tenga que votarse en particular esta iniciativa miscelánea que contempla reformas económicas, entre ellas una rebaja de impuesto a las empresas, y también medidas para la reconstrucción.

El calendario establecido por el presidente de la comisión de Hacienda a la Cámara, el diputado Agustín Romero (republicano), contempla votar este jueves la idea de legislar, también llamada votación en general. Dado que el oficialismo cuenta con al menos 8 votos para aprobar el texto, una vez completado ese paso se abrirá un plazo de indicaciones hasta el lunes a la medianoche .

Luego de ello, comenzaría la votación en particular, entre el martes 12 y el miércoles 13 . La apuesta es evacuar el texto desde Hacienda a las respectivas comisiones de Trabajo y Medioambiente, que tienen que analizar un puñado de artículos del proyecto misceláneo.

El objetivo final es llegar al lunes 18 o el martes 19 de mayo, con el proyecto a la sala de la Cámara para que pueda ser votado y despachado al Senado.

Sin embargo, existe la posibilidad que esta ronda de votaciones en sala se prolongue, pero ello dependerá en gran medida de las indicaciones que está preparando la oposición.

La ofensiva opositora

En la sesión del martes, el diputado Boris Barrera (PC) advirtió, incluso, que podrían presentar más de 1.200 indicaciones.

Si bien se trataba de una hipérbole, la idea de presentar un gran número de enmiendas es una idea que está rondando la cabeza de los legisladores opositores, precisamente para expresar una disidencia a la premura para sacar la megarreforma. De hecho, se hablado de la idea de “inundar” el debate o hacer un “infierno” en la comisión o en la sala. Incluso, a petición del independiente René Alinco no se descarta tratar de incluir un retiro de ahorros previsionales, a sabiendas que sería una presentación inconstitucional, simplemente para obligar a votar su admisibilidad en las distintas instancias legislativas.

“Estamos trabajando indicaciones de todo tipo, ya que como el proyecto es misceláneo, no tiene una idea de matriz específica”, detalló Barrera.

Y añadió: “Estamos preparando ajustes en el ámbito del medioambiente, de la educación, del trabajo y del ámbito económico. Hay una cantidad inmensa de puntos”.

Si bien Barrera precisó que las 1.200 indicaciones con las que amenazó era una frase retórica, a modo de broma, aseguró que podrían llegar a 900.

16 Octubre 2025 Debate Parlamentarias UNAB distrito 9, participaron Guillermo Ramirez UDI, Carlos Cuadrado PPD, Boris Barrera PC y Javiera rodriguez Republicana, el panel fue moderado por Paula Catena. Foto: Andres Perez Andres Perez

El mismo martes, el diputado Jaime Araya (independiente -PPD), concurrió también a la comisión de Hacienda a advertir que ellos pretendían ingresar un paquete de indicaciones para, fundamentalmente, ayudar a armar un paquete legislativo en favor de la clase media.

Consultado el diputado Araya, sostuvo que “el esfuerzo que nosotros vamos a hacer es transformar esta megarreforma para los súper ricos, en una megarreforma dee la clase media y de las pymes”.

Para ello, agregó el legislador por Antofagasta, “tenemos varias líneas de trabajo y estamos redactando indicaciones en el entendido que esto es una ley miscelánea y hay varios temas que son aspiraciones sociales”.

“El número de indicaciones que va a presentar la oposición va a superar ampliamente las 100, pero no me atrevo a hacer una estimación”, remató Araya.

Diputado Jaime Araya. Jose Acchiardo jacchiar@gmail.com

Uno de los argumentos que alienta a esta masiva presentación de indicaciones es el carácter misceláneo de la megarreforma de Kast; que, además de la reconstrucción y la rebaja tributaria, considera dentro de sus ideas matrices la reactivación económica y social del país.

El diputado Daniel Manouchehri (PS), si bien dijo no ser partidario de “inundar” el debate con indicaciones, a modo dilatorio, admitió que también presentarán las enmiendas “que sean necesarias y en un número razonable”.

“Nosotros estamos trabajando una propuesta alternativa. Esta propuesta fundamentalmente se va a basar en ejes relativos al bolsillo de los chilenos, al endeudamiento, al acceso a la vivienda, al desarrollo industrial, una vía alternativa de crecimiento que genere equidad”, detalló el socialista.