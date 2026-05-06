Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Palestino en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este miércoles Montevideo City Torque recibe la visita de Palestino, por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana.

Los árabes van por una victoria que les permitan salir del fondo de la tabla del Grupo F.

Cuándo juega Montevideo City Torque vs. Palestino

El partido de Montevideo City Torque contra Palestino es este miércoles 6 de mayo, a las 18:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadio Centenario de Uruguay para este compromiso.

Dónde ver a Montevideo City Torque vs. Palestino

El partido de Montevideo City Torque contra Palestino se transmite en el canal ESPN .

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