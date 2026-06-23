Chile fue el tercer país de la región con mayores flujos de inversión extranjera en 2025.

Chile fue el tercer país de América Latina que recibió mayor Inversión Extranjera Directa (IED) en 2025, siendo solo superado por Brasil y México, en un contexto en el que, sin embargo, los flujos en general hacia la región anotaron un leve aumento.

De acuerdo al reporte anual de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (Cepal) en medio de un escenario de gran incertidumbre y elevadas tensiones mundiales, la región recibió US$194.233 millones de IED el año pasado, un 1,7% más que en 2024, aunque con resultados dispares entre países y sectores de destino.

Así la mayoría de los países de América del Sur y Centroamérica recibieron más inversiones en 2025, mientras que en el Caribe la dinámica fue heterogénea.

Los flujos fueron liderados por Brasil, que recibió US$77.676 millones (40% del total), seguido de México, que obtuvo US$43.221 millones de entradas (22%), concentrando entre ambos el 62% del total.

En el caso de Brasil, los flujos subieron 4,8% y se acercaron a los máximos de la década de 2010, mientras que México registró en 2025 el tercer monto más alto desde 1990, pese a que tuvo una caída de 5% frente a 2024.

Después de Brasil y México, los países que recibieron más IED en 2025 fueron Chile (7% del total), Perú (6%), Colombia (6%), Guyana (5%), Costa Rica (3%) y República Dominicana (3%).

Reinversión de utilidades en Chile

En cuanto a las variaciones anuales el informe señala que se observan marcados incrementos en algunos países de América del Sur, como Brasil, Chile, Perú y Uruguay, y reducciones en otros, como Argentina y Colombia.

En el caso específico de Chile el informe indica que las entradas de IED alcanzaron a US$14.152 millones, un 13% más que en 2024 y que la reinversión de utilidades se mantuvo como el principal componente (60% del total) y su aumento de 21,7% explicó el crecimiento de las entradas.

Los aportes de capital, en tanto, se redujeron un 11,7% y representaron el 37% del total.

Por su parte, añade, los préstamos entre empresas han mostrado un comportamiento de alta volatilidad, y en 2025 aumentaron a valores positivos tras registrar cifras negativas en 2024, manteniendo una participación muy reducida (3%).

A diferencia del promedio regional, en Chile se registró un moderado aumento del 5% del monto de proyectos anunciados. El país fue el tercer mayor destino de dichos anuncios, con un total de US$7.300 millones.

El informe precisa que no se anunciaron megaproyectos y el sector más destacado fue el de energías renovables, en particular la generación solar, que superó los US$3.100 millones, seguido por la minería, con inversiones relevantes vinculadas al desarrollo de proyectos de litio.

“Esta composición sectorial coincide con la orientación observada en los flujos efectivos de IED y refuerza el papel del país como receptor de inversiones asociadas a la transición energética”, indica la Cepal.

Integración con el comercio

En cuanto a la situación general de la región el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, afirmó que “en el actual contexto global de interdependencia instrumentalizada es clave entender el vínculo entre el comercio y la inversión extranjera directa para diseñar políticas que nos permitan avanzar hacia un desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible”.

Añadió que “en América Latina y el Caribe, más que una ausencia de instrumentos, vemos que prima la dificultad de integrar de manera coherente y estratégica las agendas de comercio, inversión y desarrollo productivo, lo que limita el impacto transformador que la IED podría tener en la región”.

En 2025, la reinversión de utilidades (51%) se mantuvo como el principal componente de la IED, en la región, aunque se redujo. Le siguieron los aportes de capital (34% del total) y los préstamos entre empresas (15%).

En cuanto a los sectores de destino, aumentaron las entradas en servicios (19,5%) y en recursos naturales (7%), y disminuyeron en manufacturas, con una caída de 17,2%.

De este modo, en 2025 los servicios recibieron el 53% de la IED, las manufacturas el 31% y los recursos naturales el 16%.

Por otra parte, el 67% de la inversión que ingresó en 2025 a la región, con un origen identificable, provenía de Estados Unidos (35%) y Europa (32%). No obstante, precisa la publicación, en 2025 se recibieron menos inversiones desde Estados Unidos, con una baja de 11%, mientras que aumentaron las entradas desde Europa.

Como en el resto del mundo, el escenario de gran incertidumbre afectó negativamente en particular a los anuncios de inversiones en la región en 2025, según el reporte.

En 2025 se anunciaron 1.326 proyectos por un total de US$114.100 millones de en América Latina y el Caribe, lo que representa una reducción de 10,2% en cantidad de anuncios y de 34,3% en monto con respecto a 2024.