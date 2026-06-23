Óscar Landerretche se impone a Alejandro Micco y es elegido como decano de la FEN de la Universidad de Chile

La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN) eligió a Óscar Landerretche como nuevo decano. Landerretche se impuso a Alejandro Micco en primera y segunda vuelta.

De esta forma, Landerretche reemplazará en el cargo al actual decano de la FEN, José De Gregorio.

En la segunda vuelta, Landerretche con 43 votos ponderados obtuvo el 54,43% y Micco el 45,57% con 36 votos. No se registraron votos nulos ni en blanco. En este proceso participó el 89,47% del padrón compuesto solo por académicos de la FEN.

Según informó la FEN, en la primera vuelta, Landerretche encabezó la primera vuelta con 30 votos ponderados (35,66%), seguido de Micco con 29,125 votos (34,62%) y Dante Contreras, con 25 votos (29,72%). Se registró además un voto blanco y un voto nulo.

La segunda vuelta se realizó porque ninguno obtuvo la mayoría absoluta.

El nuevo decano asumirá funciones el 7 de julio de 2026, porque el día 6 de julio vence el mandato del actual decano, José De Gregorio, quien concluye su segundo período al mando de la FEN.

El nuevo decano

Landerretche tiene una trayectoria de casi 19 años en la FEN, que comenzó en enero de 2004 como director académico de la maestría en políticas públicas y hoy tiene el mismo cargo junto con el de profesor titular.

Sin embargo, su paso por la FEN se vio interrumpido por su rol como presidente del directorio de Codelco durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Entre 2014 y 2018, Landerretche dejó la FEN y volvió una vez que terminó su mandato en Codelco.

Sobre su formación, Landerretche es ingeniero comercial con mención en economía de la Universidad de Chile y tiene un PhD en el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Respecto a su rol en la contingencia, Óscar Landerretche participa del debate público, con insumos para la discusión —como lo fue su libro para las consideraciones económicas que debía tener el primer proceso fallido para cambiar la Constitución— y del debate público, con sus columnas de opinión en La Tercera, aparición en medios de comunicación y vía sus redes sociales.

Óscar Landerretche es militante del Partido Socialista (PS), pero una voz disidente dentro de este. En episodios destaca sus razones para votar rechazo en el primer proceso constitucional y que votó nulo en la elección presidencial pasada, entre Jeannette Jara y José Antonio Kast. Landerretche también participó del comando de Carolina Tohá, quien perdió las primarias oficialistas con Jara.

Frente a la contingencia, Óscar Landerretche ha planteado alertas como la posibilidad de que este gobierno privatice Codelco y también entregó su mirada sobre la megarreforma que busca sacar adelante el Ejecutivo. A esta iniciativa, Landerretche la asoció con un “tutti frutti” en base a los diferentes temas que toca el proyecto.

“El drama no es que sea intrínsecamente malo hacer un tutti frutti. El problema es que una macedonia puede salir sublime o puede salir un desastre. Y casi siempre sale mal por la misma razón: el cocinero se entusiasma y le mete alguna fruta de más”, dijo en su columna en La Tercera.

En la comparación, el economista destacó lo positivo del proyecto y lo malo; entre esto está la rebaja de impuestos a la herencia y contribuciones.

“Es tremendamente injusto que se vuelva a la agenda de eximir del impuesto especial a ciertas ganancias de capital bursátiles. Son el resultado (y buena parte del retorno) del ahorro bursátil de largo plazo, el trading, la especulación y el arbitraje financiero, actividades económicas legítimas y útiles en una economía capitalista, tan legítimas como lo que aportamos todos los demás; no veo por qué los eximen a ellos y no a nosotros”, agregó sobre sus reparos.

Sobre el proyecto, Óscar Landerretche también comentó que “todas estas medidas son coherencia ideológica con un proyecto político que cree -abiertamente y sin esconderlo- que los impuestos son expropiatorios, que el Estado debe ser más pequeño y que son deseables alivios tributarios patrimoniales y un menor peso relativo del Estado dentro de la economía. Posición legítima. Ganó las elecciones. Lo que no es legítimo es disfrazar una agenda ideológica de reactivación”.

Landerretche también estimó que falta en el proyecto una agenda mayor en el avance de obras públicas y viviendas sociales.