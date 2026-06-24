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    Cámaras, huellas y reconocimiento de víctimas permitieron detener a tres integrantes de banda tras encerrona que terminó con niño fallecido en San Bernardo

    Fiscalía y Carabineros detallaron el tour delictual de los antisociales y reconstruyeron una secuencia de robos violentos ocurridos durante la madrugada, incluyendo el asalto a una estación de servicios y la agresión a un policía de franco, hasta llegar al fatal crimen en que el menor de 12 años fue arrastrado por varios kilómetros.

    Por 
    Roberto Martínez

    Una investigación desarrollada en menos de 24 horas permitió la detención de tres jóvenes de entre 17 y 20 años, acusados de integrar la banda responsable de la encerrona que terminó con la muerte de un niño de 12 años durante la madrugada de este martes en la comuna de San Bernardo.

    El caso generó conmoción luego de que el menor de edad, identificado con las iniciales A.F.A.J., perdiera la vida tras ser arrastrado por el vehículo robado en el que viajaba junto a familiares.

    Al respecto, el fiscal jefe de Análisis Criminal de la Fiscalía Occidente, Leonardo Tapia, confirmó la captura de tres de los presuntos involucrados y señaló que aún quedan dos personas prófugas.

    “Con las diligencias investigativas que se han realizado actualmente se encuentran tres personas detenidas. Son tres sujetos jóvenes que bordean entre los 17 y 20 años de edad que cometieron este cruel delito”, relató.

    El “tour delictual” antes de la encerrona

    Según detalló el persecutor, la banda protagonizó al menos otros dos delitos consecutivos durante la madrugada.

    El primero ocurrió en una estación de servicio Shell de San Bernardo, donde los sujetos intimidaron con armas blancas a una persona que cargaba combustible y le robaron su vehículo y pertenencias.

    “Lo intimidan con armas blancas, los agreden, los intimidan verbalmente, le sustraen su vehículo y también algunas especies personales que mantenían”, relató.

    Más tarde, utilizando ese mismo automóvil, los imputados asaltaron a un transeúnte que resultó ser un carabinero de franco.

    “Se bajan con la misma violencia, con la misma intimidación, utilizando armas de fuego, agrediéndolo verbalmente, golpeando a esta persona, que resultó ser incluso un funcionario carabinero que estaba de franco”, indicó Tapia.

    El policía sufrió una fractura en un brazo y fue despojado de su teléfono y mochila, elemento que posteriormente permitió vincular los distintos hechos investigados.

    La encerrona que terminó en tragedia

    El último episodio ocurrió cerca de la 1.00 de la madrugada, en la caletera de Jorge Alessandri con Catemito, cuando los delincuentes interceptaron el Peugeot 2008 en el que viajaba el menor junto a dos adultos.

    Mientras la conductora y su acompañante lograron descender, el niño quedó parcialmente sujeto por el cinturón de seguridad.

    Fue tal la gravedad, tal la amenaza, tal la intimidación, que ocasionó que el niño que iba en la parte trasera no pudiera escapar, quedó atrapado justamente con su centro de seguridad y en definitiva se le ocasionaron posteriormente las lesiones de tal naturaleza que le causaron la muerte”, explicó el fiscal.

    El menor fue arrastrado por aproximadamente tres kilómetros hasta el sector de Avenida Portales con Leonardo Da Vinci, donde se constató su fallecimiento.

    Investigación acelerada y análisis criminal

    La fiscal regional Occidente subrogante, Paulina Díaz, señaló que el caso recibió prioridad inmediata debido a la gravedad de los hechos y a la edad de la víctima.

    “Esto para todos nosotros es una tragedia que cala hondo en nuestra sociedad completa. Por supuesto, obviamente cuando hay una víctima que es un niño, los casos tienen para nosotros una máxima prioridad y este fue el caso”, sostuvo.

    La persecutora explicó que las primeras diligencias fueron encargadas al OS-9 de Carabineros, Labocar y al Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos, y que posteriormente la causa fue traspasada al Sistema de Análisis Criminal de la Fiscalía Occidente.

    “Es la unidad llamada a cruzar información y a través de sus analistas determinar esta clase de fenómenos, ya sean encerronas, robos en servicentros y otra clase de delitos que por supuesto implica un impacto social”, explicó Díaz.

    Con el análisis de cámaras de seguridad, perfiles de imputados, bases de datos y evidencias levantadas por Labocar, la Fiscalía logró identificar a los sospechosos y obtener reconocimientos por parte de las víctimas.

    “Lo relevante de esta investigación es que luego de los primeros antecedentes que se obtuvieron, se trabajó precisamente en terreno obteniendo las cámaras de seguridad, se analizaron perfiles de imputados del sector y se realizó el levantamiento de evidencias como huellas y los vehículos recuperados”, detalló Tapia.

    Los tres detenidos son chilenos; dos de ellos son menores de edad y uno adulto.

    “Es preferible que se entreguen”

    El general director de Carabineros, Marcelo Araya, aseguró que la institución desplegó todos sus recursos especializados para capturar a la banda.

    “Le ordené al director de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros disponer el máximo de sus recursos para ir en busca de estos delincuentes”, afirmó.

    Araya agregó que la búsqueda de los dos prófugos continuará hasta encontrarlos, asegurando que “no vamos a parar hasta encontrar a quienes integran esta banda (…) y el mensaje es bien simple: es preferible que se entreguen, porque todos los equipos especializados van a estar a la siga de ellos”, advirtió.

    El jefe policial calificó los hechos como un “tour delictual” y sostuvo que los responsables “no merecen andar en las calles”.

    Los tres detenidos serán formalizados este miércoles por los delitos asociados al robo de vehículos, robos con violencia y el robo con homicidio del menor de edad ocurrido durante la encerrona.

    Más sobre:EncerronaSan BernardoRobo con homicidioDetenidosFiscalíaCarabinerosPolicialNacional

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