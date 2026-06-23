Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: toda la red vuelve a estar disponible
Revisa el estado de las líneas del servicio de transporte de la Región Metropolitana y las recomendaciones que hace.
La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.
El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.
Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábado, domingos y festivo, es de $815.
Acá podrás revisar el estado de sus operaciones:
Buses de apoyo
Mientras sea necesario, Red Movilidad mantendrá lo buses de apoyo que activó mientras hubo suspensión de operaciones en Línea 5.
Toda la red disponible
Metro informa que se superaron los problemas en L5 y toda la red vuelve a estar disponible.
Estaciones cerradas
Metro informa que las estaciones cerradas son: Lo Prado, Blanqueado, Gruta de Lourdes, Quinta Normal, Cumming, Santa Ana (combinación suspendida), Plaza de Armas (combinación suspendida) y Bellas Artes.
Metro informa del cierre de ocho estaciones en Línea 5
La empresa de transportes señala que desde las 11 horas Línea 5 solo disponible desde Plaza de Maipú hasta San Pablo y Baquedano a Vicente Valdés. Todo se debe a una falla técnica.
La red comienza sus operaciones sin novedades
“Toda la red está disponible”, señala Metro en su cuenta de X.
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