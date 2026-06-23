Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: toda la red vuelve a estar disponible

La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.

El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.

Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábado, domingos y festivo, es de $815.

Acá podrás revisar el estado de sus operaciones:

Buses de apoyo

Mientras sea necesario, Red Movilidad mantendrá lo buses de apoyo que activó mientras hubo suspensión de operaciones en Línea 5.

✅🚇 Fin Alerta Metro L5.

✅ Toda la red de Metro está disponible. https://t.co/llVGIcnjED — Red Movilidad (@Red_Movilidad) June 23, 2026

Toda la red disponible

Metro informa que se superaron los problemas en L5 y toda la red vuelve a estar disponible.

11:48 hrs. ✅️ El servicio en #L5 vuelve a estar disponible con todas sus estaciones operativas.



Ten en cuenta que la frecuencia podría tardar unos minutos en normalizarse. https://t.co/2jPbgl19a9 — Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 23, 2026

Estaciones cerradas

Metro informa que las estaciones cerradas son: Lo Prado, Blanqueado, Gruta de Lourdes, Quinta Normal, Cumming, Santa Ana (combinación suspendida), Plaza de Armas (combinación suspendida) y Bellas Artes.

Metro informa del cierre de ocho estaciones en Línea 5

La empresa de transportes señala que desde las 11 horas Línea 5 solo disponible desde Plaza de Maipú hasta San Pablo y Baquedano a Vicente Valdés. Todo se debe a una falla técnica.

11:00 hrs. 🔴 Desde este momento #L5 disponible desde Plaza de Maipú hasta San Pablo y Baquedano a Vicente Valdés. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 23, 2026

La red comienza sus operaciones sin novedades

“Toda la red está disponible”, señala Metro en su cuenta de X.