Carlos Caszely asume que hay un estigma que marca su carrera. El Rey del Metro Cuadrado marcó 308 goles, para todos los gustos y en todos los contextos. Sin embargo, el recuerdo colectivo comparte esa hazaña con un error: el penal que perdió en el Mundial de España, ante Austria.

A estas alturas, el exdelantero y figura histórica de Colo Colo se lo toma con humor. En el fondo, porque su legado supera con creces el infortunio de haber marrado un lanzamiento que pudo haber cambiado la suerte de la Roja en el certamen ibérico.

La hilarante interpretación de Carlos Caszely al penal perdido por Messi

Ante Austria, Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. El astro argentino marcó un doblete, con lo que totalizó 18 conquistas. Así, superó la marca del alemán Miroslav Klose.

Eso sí, antes, en los 10′, sufrió la misma ‘maldición’ que el Gerente: perdió un penal. Su lanzamiento se fue desviado, a la izquierda de la portería del equipo europeo.

Después del triunfo trasandino, y la nueva hazaña de la Pulga, el humorista Stefan Kramer publicó en sus redes sociales una nueva imitación de la figura de la Albiceleste y del Inter Miami. En la pieza, ‘Messi’ alude al penal que desperdició.

Esa intervención fue comentada por Caszely, mediante su cuenta oficial en Instagram. “Me quiso imitar”, dijo, acompañando la reflexión con una carcajada.

La respuesta de Caszely a la imitación de Stefan Kramer.

El comentario del exseleccionado chileno fue celebrado ampliamente por los cibernautas, quienes le han dado casi 3.500 Me Gusta, además de elogiar a Caszely por todo lo que entregó con las camisetas de la Roja y el Cacique.