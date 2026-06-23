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    El notable saludo entre Lionel Messi y Jürgen Klopp que se hizo viral tras el récord goleador de la Pulga en los Mundiales

    Maxi Rodríguez, José Pekerman y Thomas Müller fueron algunas de las figuras que también se cruzaron al astro argentino, luego del triunfo sobre Austria, donde se consagró como el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Messi celebra su segundo gol ante Austria. Foto: @Argentina.

    Fue una tarde inolvidable para los amantes del fútbol, para Argentina y para el protagonista de esta historia, Lionel Messi. El ídolo transandino no sólo fue -nuevamente- la figura del triunfo albiceleste sobre Austria, también logró consagrarse como el máximo artillero de los mundiales (18) con los dos goles que marcó.

    Por lo mismo, cuando finalizó el encuentro, todos querían felicitar al formado por Barcelona. Y las grandes figuras del fútbol no fueron las excepción. Su compatriota Maxi Rodríguez, el colombiano José Pekerman y los alemanes Jürgen Klopp y Thomas Müller aprovecharon su trabajo como comentaristas para las grandes cadenas televisivas y no se aguantaron las ganas de saludar e incluso abrazar al rosarino cuando finalizó el histórico encuentro.

    Pero no fueron los únicos que lograron estar cerca del campeón del mundo en su momento de gloria. El periodista de TyC, una cadena televisiva del otro lado de la cordillera, Joaquín Bruno, participó del festejo del segundo tanto: cuando la Pulga corría hacia un costado de la cancha, al lado de las paletas publicitarias, reconoció al profesional y respondió a su saludo, golpeando sus manos con las del reportero.

    Aunque el saludo más importante de todos, llegó desde Europa. El hasta ahora monarca en la tabla de artilleros, Miroslav Klose, le mandó sus felicitaciones a través del medio Süddeutsche Zeitung. “¡Lionel Messi es para mí el mejor futbolista de todos los tiempos! ¡Felicidades, campeón!”, declaró el otrora dueño de una de las marcas más importantes de la fiesta universal.

    Otro que se hizo presente, fue Xavi. Compañero del astro en el equipo culé, aseveró que “hay que felicitar a Messi porque ya tiene el Mundial que no podía faltar en su carrera. Es el mejor jugador de todos los tiempos”.

    Pero no sólo fueron futbolistas los que aplaudieron al talentoso futbolista. “Especial e histórico”, lo definió una de las leyendas del tenis, Roger Federer. El suizo agregó “una y otra vez tú Messi has redefinido la grandeza. Es un privilegio verte. Felicidades Leo y Argentina”.

    Y su colega argentino, Juan Manuel del Potro posteó en sus redes sociales: “Felicitaciones Leo. Felicitaciones selección”. Mientras tanto el escocés Andy Murray cerró todas las alabanzas con una reflexión: “¿Es Messi el mejor atleta de todos los tiempos? Olvídense del futbol. Que gran hombre", lanzó.

    Mientras que el aludido prefirió el objetivo colectivo que el individual. “Estaba en nuestros planes conseguir dos victorias, sabíamos que el Mundial iba a ser difícil, nadie regala nada. Por momentos nos costó hacer posesiones largas... Lo importante era la clasificación. Somos Argentina y siempre queremos ganar todo lo que podamos“, concluyó Messi.

    Los saludos que recibió Messi

    Más sobre:Lionel MessiMessiMundialMundial 2026ArgentinaRécordRecord de Messi

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