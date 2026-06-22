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    Leyenda en solitario: Lionel Messi anota ante Austria, supera a Miroslav Klose y es el goleador histórico de los Mundiales

    El astro argentino alcanza 17 conquistas en las Copas del Mundo y supera al alemán, con quien compartía el cetro desde la semana pasada.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Leyenda en solitario: Lionel Messi anota ante Austria, supera a Miroslav Klose y es el goleador histórico de los Mundiales. Du Yu

    ¿Qué le queda por hacer a Lionel Messi? El capitán de Argentina se transformó este lunes en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo. La Pulga anotó frente a Austria por la segunda fecha del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y llegó a 17 goles en el torneo, superando los 16 que registraba el alemán Miroslav Klose.

    Fue una jugada armada por el sector izquierdo. Fue Facundo Medina quien asistió al futbolista del Inter Miami en el emblemático tanto.

    El delantero había igualado la marca del exseleccionado germano en el debut de la Albiceleste ante Argelia, encuentro en el que convirtió tres tantos en la victoria por 3-0. Con su anotación frente al conjunto europeo pasó a liderar en solitario la clasificación histórica de goleadores de los Mundiales.

    Logra el hito justo el día en que se cumplen 40 años de la Mano de Dios y el Gol del Siglo, de Diego Maradona ante Inglaterra en México 1986.

    Messi alcanzó la cifra en su sexta participación en una Copa del Mundo. Su registro se distribuye entre las ediciones de Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026. La única edición en la que no marcó fue Sudáfrica 2010.

    La tabla histórica de goleadores de los Mundiales queda encabezada ahora por el rosarino con 17 anotaciones. Detrás aparecen Miroslav Klose con 16, Ronaldo Nazário con 15, Gerd Müller con 14 y Just Fontaine con 13.

    El gol ante Austria también amplía otros registros de Messi en la competición. El argentino ya posee el récord de partidos disputados en Copas del Mundo y junto a Cristiano Ronaldo son los únicos futbolistas que han participado en seis ediciones del torneo.

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