Dardos de Georgina y camarín dividido: la crisis de Cristiano Ronaldo que golpea a Portugal en pleno Mundial 2026.

Portugal llegó al Mundial con la expectativa de competir por el título. Sin embargo, tras apenas un partido, la selección lusitana enfrenta cuestionamientos deportivos, dudas sobre el rendimiento de Cristiano Ronaldo y señales de tensión en el entorno del equipo. Todo eso ha instalado un debate sobre el papel de CR7 a los 41 años. Este martes buscará su revancha ante Uzbekistán (13.00 horas).

En el debut, el conjunto dirigido por Roberto Martínez comenzó dominando el encuentro ante República Democrática del Congo y abrió la cuenta a los seis minutos con un cabezazo de Joao Neves. Sin embargo, se relajaron y el cuadro africano les empató. En el complemento, Portugal no consiguió recuperar el control. Cristiano Ronaldo tuvo dos oportunidades claras para desnivelar el marcador, ambas generadas por Francisco Conceiçao, pero falló en la definición.

Las cifras del Bicho alimentaron el debate. Frente a RD Congo terminó con cero goles, cero asistencias, cero remates al arco, cero regates completados, cero centros exitosos y cero faltas recibidas. Aunque registró dos disparos, ninguno encontró portería.

Episodios de tensión

Mientras la discusión crecía con críticas de la prensa portuguesa, dentro de la selección comenzaron a aparecer declaraciones en señal de un cambio de época.

Neves, autor del único gol portugués en el debut, fue consultado sobre el rol de Cristiano Ronaldo y entregó una respuesta que generó repercusiones inmediatas. “Sabemos lo que ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás”, señaló.

Las palabras del mediocampista del PSG provocaron un intenso debate en Portugal y derivaron incluso en un nuevo episodio de tensión. Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, respondió a un pantallazo falso que tenía un supuesto comentario de la actriz Madalena Aragao, pareja de Neves. “Wow. Viene fuerte esta generación”, escribió Rodríguez.

También apareció la voz de Kátia Aveiro, hermana del delantero. A través de las redes sociales cuestionó el rendimiento del resto del equipo y defendió indirectamente a su hermano. “Mágicamente los jugadores de Portugal desaprendieron a recuperar pelotas, a ganar duelos y a hacer contraataques. El juego solo iba hacia atrás”, escribió.

Cristiano Ronaldo tras el partido ante RD Congo. Zhang Chen

La defensa de Cristiano

Las críticas externas y las declaraciones cruzadas alimentaron las versiones sobre una posible fractura interna. Como respuesta, Cristiano Ronaldo publicó un mensaje en redes sociales: “No era el arranque que queríamos, pero esto está lejos de haber acabado. Cabeza levantada y foco en el próximo juego”.

Posteriormente intentó transmitir una imagen de unidad al compartir una fotografía junto a varios compañeros bajo el mensaje “siempre unidos”.

El técnico Martínez ha sido el principal respaldo del capitán durante estos días. Después del empate descartó cualquier posibilidad de dejarlo fuera del equipo titular y defendió su importancia dentro del plantel. “¿Ronaldo tomándose un descanso? No nos fijamos en su edad, sino en cómo se siente”, declaró.

Aunque el entrenador reconoció problemas en el funcionamiento ofensivo y admitió la necesidad de introducir variantes. Sin embargo, evitó responsabilizar exclusivamente al delantero del Al Nassr.

La misma línea siguió Diogo Dalot, uno de los jugadores más cercanos a Cristiano Ronaldo dentro del vestuario. El lateral reconoció que el grupo estaba preparado para enfrentar el ruido mediático. “Cuando tienes a Cristiano en la plantilla, tienes que estar preparado para un ruido inusual”, dijo.

En deuda

A la discusión futbolística se suman los números que acompañan al delantero en las Copas del Mundo. Cristiano Ronaldo acumula cinco partidos consecutivos sin marcar en la competición. Su último gol mundialista fue cuando convirtió de penal ante Ghana en el debut de Portugal en Qatar 2022.

En total registra ocho goles en 23 partidos disputados en Mundiales. Todos ellos fueron anotados en fase de grupos. Hasta ahora mantiene pendiente su primer tanto en rondas de eliminación directa.

Su historial incluye anotaciones frente a Irán en Alemania 2006, Corea del Norte en Sudáfrica 2010, Ghana en Brasil 2014, un triplete ante España y uno contra Marruecos en Rusia 2018, además del gol contra Ghana en Qatar 2022.

Al mismo tiempo, Ronaldo continúa persiguiendo un registro histórico. Junto con Lionel Messi es uno de los dos únicos futbolistas que han marcado en cinco Mundiales. Ahora busca transformarse en el primero en convertir en seis ediciones.