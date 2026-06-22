La llamativa charla de Didier Deschamps para evitar el relajo de Francia: “¿Conocen a Bolivia?”

Este lunes, a las 17 horas, Francia se medirá ante Irak por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026. Los galos, luego de vencer de manera contundente a Senegal por 3-1, llegan como uno de los serios candidatos a quedarse con la Copa del Mundo. Más cuando su gran figura Kylian Mbappé anotó un doblete que lo convirtió en el máximo artillero en la historia del representativo francés con 58 celebraciones. Además, registró 14 anotaciones en los Mundiales, que lo dejó a dos de los máximos goleadores de la cita: Miroslav Klose y Lionel Messi.

Mbappé, fiel a su estilo, evitó responder a sus críticos que cuestionaron su compromiso con Francia en el inicio del Mundial. “No estoy jugando por venganza. Si quisiera callar a todos los críticos, tendría que jugar hasta los 80 años”.

Sin embargo, la alegría y euforia preocupa a Didier Deschamps. El DT busca evitar que el plantel europeo tenga un exceso de confianza que les pueda pasar la cuenta ante una selección que en el papel aparece muy inferior.

En una charla en el vestuario antes de un entrenamiento, según un video que ha difundido la Federación Francesa, el seleccionador alerta a sus dirigidos.

“¿Les suena algo Irak? No los consideren en nuestra mente como un equipo pequeño, porque no es así. Se los puedo asegurar. ¿Conocen a Bolivia? Es un buen equipo sudamericano y les ganaron allí, en México (por el repechaje). En segundo lugar, España, ¿la conocen? Fue un partido de preparación, sí, pero Irak empató contra España", dijo el estratega.

Una victoria para Francia prácticamente sellaría su clasificación a los dieciseisavos de final, permitiéndoles también dosificar de cara al cierre de la fase de grupos, donde se enfrentarán a Noruega, un partido que podría determinar el primer puesto del grupo.

Por su parte, Irak busca mejorar su presente en la cita tras comenzar el certamen con una derrota por 4-1 ante Noruega de Haaland. A pesar de ello, lograron competir durante buena parte de la primera mitad, anotando un gol por medio de Aymen Hussein, quien se convirtió en el autor del segundo gol en la historia de Irak en los mundiales.

El técnico australiano Graham Arnold mantendrá la base del equipo que enfrentó a Noruega, confiando en la dupla ofensiva formada por Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi para intentar dar la sorpresa ante uno de los equipos más fuertes del mundo.

Además de buscar un resultado histórico, Irak necesita sumar puntos para mantener sus opciones de clasificación antes de cerrar la fase de grupos frente a Senegal. Este será el primer encuentro oficial entre ambas selecciones, ya que nunca se habían enfrentado anteriormente, ni en partidos oficiales ni amistosos.