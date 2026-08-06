Conmoción mundial por David Owori: seleccionado de Uganda es asesinado a golpes

Conmoción en el fútbol. El futbolista ugandés David Owori, capitán del SC Villa y jugador de la selección de Uganda, murió tras ser atacado por desconocidos cerca de su domicilio.

Su club informó el fallecimiento a través de un comunicado. “El SC Villa Football Club lamenta profundamente confirmar el fallecimiento de su capitán, David Owori, tras un brutal ataque perpetrado por individuos desconocidos”, dice el texto.

“Acompañaremos a la familia y garantizar que David reciba una despedida digna. Instamos a las agencias de seguridad y a las fuerzas del orden competentes a que persigan, detengan y lleven ante la Justicia con carácter urgente a los autores de este crimen atroz”, añade.

La institución también dio a conocer que la casaca 15 será retirada en homenaje a la memoria del fallecido futbolista.

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El portavoz del club y exoficial de la Fuerza de Policía de Uganda, Asan Kasingye, explicó la situación. “Sufrió una emboscada a manos de unos delincuentes alrededor de las 20 horas cerca de su domicilio. Los golpes provocaron heridas que pusieron en riesgo su vida”, dijo.

“Era un jugador valioso, un líder y un verdadero servidor del deporte, cuya pérdida es profundamente sentida tanto por el club como por la nación”, añadió.

La Federación de Asociaciones de Fútbol de Uganda (FUFA) también lamentó su muerte. “David no era sólo un futbolista. Era tanto un líder como una fuente de inspiración para toda una generación. Hemos perdido a un hijo, a un líder y a una estrella. Su luz, tanto dentro como fuera del campo, nunca será olvidada”, indicó.

El Parlamento de Uganda le rindió un minuto de silencio. Durante la sesión, el vicepresidente de la cámara, Thomas Tayebwa, se refirió al suceso. “Se llevan a cabo investigaciones exhaustivas, que se haga justicia para la familia y que el Gobierno revise los problemas de seguridad más amplios que afectan a muchos ugandeses”, comentó.

Por su parte, el Consejo Nacional del Deporte de Uganda publicó un mensaje en su cuenta de X. “Lamentablemente, el deporte ugandés se ha visto golpeado últimamente por muchas tragedias de este tipo. Pedimos justicia y una solución duradera”, señaló.