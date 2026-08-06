Vozinha vs. Tim Payne: presidente de Olimpia da detalles del amistoso que busca organizar con Colo Colo

Exótico, por decir lo menos. Los dos jugadores más mediáticos de la última Copa del Mundo ficharon por equipos sudamericanos. El zaguero neozelandés Tim Payne se fue a Olimpia de Paraguay, mientras que el portero caboverdiano Vozinha acaba de ser presentado en Colo Colo. Hoy, ambas instituciones esperan organizar un evento para juntar a las dos populares figuras en un amistoso.

En el caso del oceánico, todo ha pasado muy rápido en su carrera. Todavía no acababa su participación en la cita norteamericana (All Whites no avanzó de la primera ronda), cuando el elenco franjeado ya había asegurado su fichaje. Tal como en otros casos, más por un golpe mediático que como una necesidad deportiva.

Todo cambió desde el día que el influencer argentino Valentín Scarnisi, conocido como Elscarso, propuso a su comunidad seguir al lateral. El argumento, mostrarse como el futbolista con menos cuentas a su haber en las redes sociales, entre los 1.248 atletas que protagonizaron la Copa del Mundo.

Varias semanas después de aquel furor que generó con su imagen, el defensor disfruta de sus días a miles de kilómetros de su hogar, en la capital asunceña. El último fin de semana, Payne debutó con un gol en la escuadra guaraní a 12 minutos de su estreno. Gran salto en su carrera, ya que hace poco jugaba en el Wellington de su país con escasa visibilidad fuera del archipiélago. Hoy suma más de 5 millones de seguidores en Instagram.

El futbolista kiwi se instaló en Paraguay junto con su esposa Michelle Peters y su hijo Brooklyn de un año. En su debut, tras marcar en el 5-0 sobre Rubio Ñu, la familia del defensor neozelandés lo acompañó en la tribuna del Defensores del Chaco y su pareja compartió un video, sorprendida por la forma en que se vive el fútbol en este lado del planeta.

Más allá del plano deportivo, el lateral también causó un rápido impacto en la economía y el marketing de la escuadra. Es más, el presidente del club, Rodrigo Nogués, detalló que la llegada fue relevante para la institución.

“Tenemos encaminados varios sponsors nuevos para el club, con la llegada de Payne se sumaron otros dos. Incluso, después de que marcara el gol, se acercaron de tres a cuatro marcas nuevas. Luego está la exposición de marca Olimpia a nivel mundial. Es el gol más visto del fin de semana en todo el mundo”, dijo el mandamás tras la goleada del fin de semana.

Fenómeno chileno

Mientras el zaguero acordaba su arribo a tierras guaraníes, casi en paralelo, el arquero más popular de la cita norteamericana, el caboverdiano Vozinha, encaminaba su arribo a otro grande de la región sudamericana: Colo Colo de Chile.

Tras largos días de negociaciones, el africano arribó el domingo pasado a Santiago para sellar su fichaje en el equipo de Macul. Cumplidos los exámenes de rigor, el jugador de los Tiburones Azules fue presentado este martes ante los medios.

Un arquero de 40 años, que solo tenía 50 mil seguidores en sus redes sociales. Una vez cumplidas sus grandes actuaciones en el evento mundialista, el futbolista ha llegado a los 30 millones de personas pendientes de lo que hace en su cuenta de Instagram.

“No me pongo nervioso, si lo hiciera no estaría capacitado para dirigir al club más grande del país. Nunca lo estuve, teníamos un acuerdo el mismo día que lo di a conocer. Me parece positivo, aunque algunos quieran verlo como un tema netamente publicitario. Hemos puesto a Colo Colo, al país y la liga chilena en la órbita mundial, creo que eso es positivo desde todo punto de vista, aunque a algunos no les guste”, advirtió el presidente de los albos Aníbal Mosa, en la presentación del africano.

A su vez, el aludido respondió que “cuando apareció Colo Colo, el más grande de Chile, no hubo dudas. También es una competencia muy fuerte y sé que la liga chilena era competitiva. Me llegaron muchas propuestas, pero nunca dudé en ir a un equipo grande”.

Reunión estelar

Dos golpes mediáticos que tienen la oportunidad histórica de juntarse en un campo de juego. Lo que surgió como una idea suelta, está muy cerca de cristalizarse en la especial conmemoración de uno de los mejores recuerdos para el club chileno.

El presidente del cuadro asunceño, Rodrigo Nogués ya había adelantado la opción de realizar ese amistoso que podría juntar a los dos futbolistas más mediáticos, al menos entre los que hoy militan en el fútbol sudamericano.

“Existía una intención de hacer un amistoso por los 35 años de la Libertadores, repasar un poco de ese partido, que para ellos es un buen recuerdo. Puede ser, se podría dar, no sería en absoluto descabellado ni lejano. Es una posibilidad”, explicó el mandamás franjeado a la radio 780 AM de Paraguay.

El directivo, en contacto con El Deportivo, fue un poco más allá en sus declaraciones. Incluso, advirtió que existe un ánimo de allanar la logística para refrendar esa declaración de intenciones entre ambos clubes.

“Formalmente, todavía no hemos hablado con la gente de Colo Colo para ver la opción de hacer ese encuentro amistoso que podría juntar a Tim Payne y a Vozinha. Lo que le puedo decir es que nos encantaría”, aseguró el máximo dirigente.

Consultado sobre la materialización de este duelo, Nogués advirtió que son decisiones que todavía están por definirse, aunque se mostró positivo a la realización del evento.

“Todo está por discutirse, se puede hacer en Asunción o en Santiago, es algo que debe discutirse entre ambos clubes. ¿Usted me pregunta si puede ser en la fecha FIFA de septiembre? Tengo que hablar con la gente de Colo Colo y ver los calendarios”, explicó el mandamás del Decano.