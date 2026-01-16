SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    "Se convirtió en figura": en Paraguay resaltan el trabajo de Fernando de Paul en el duelo entre Olimpia y Colo Colo

    Los medios destacaron al portero en el triunfo por penales por 4-3 por la Serie Río de La Plata.

    Pablo Retamal V. 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @ColoColo / X.

    Colo Colo enfrentó su primer partido de 2026 y consiguió un empate sin goles contra Olimpia de Paraguay en el marco de la Serie Río de La Plata. En los lanzamientos penales, fue el Cacique el que se impuso por 4-3.

    Uno de los puntos destacados de los albos en la jornada fue la presentación de Fernando de Paul quien arrancó como capitán del equipo.

    La prensa paraguaya, de hecho, resaltó la figura del guardameta que resultó clave en mantener en cero su arco durante el tiempo reglamentario y por sus intervenciones en los penales.

    ABC, por ejemplo, comunicó que “pese a exhibir una imagen notablemente mejorada respecto a lo mostrado en la temporada anterior, Olimpia terminó cediendo en la tanda de penales por 4-3 ante Colo Colo de Chile. El encuentro, correspondiente a la Serie Río de la Plata, se cerró con una paridad sin goles en el tiempo regular tras un trámite entretenido y de alta intensidad disputado en el Estadio Luis Franzini, en Montevideo”.

    “Ambos equipos priorizaron el orden para evitar una caída tardía, lo que diluyó las acciones de riesgo en las áreas. Con el marcador en blanco y sensaciones mixtas para ambos estrategas, el ganador se definió en la tanda de penales, en la que se destacó la figura del portero Fernando De Paul, quien le tapó sus ejecuciones a Fernando Cardozo y Rodrigo Pérez”, agregaron.

    Por su lado, D10 escribió que “el Franjeado acorraló al equipo trasandino y contó con al menos cinco situaciones importantes antes del minuto 30, pero se encontró con un arquero rival que se convirtió en figura. Con el correr de los minutos, Colo Colo fue saliendo y también generó peligro, encontrándose con tapadas claves de Gastón Olveira”.

    “En la complementaria el juego bajó un poco de intensidad. Los minutos pasaron y nadie pudo romper el cero. Todo se definió desde los penales, donde los chilenos fueron más efectivos y terminaron ganando por 4-3”, añadieron.

    VS Sports, a su vez, comentó que “un Olimpia que mostró una buena cara en varios pasajes en cuanto a juego, no pudo encontrar la puntería necesaria para vencer a Colo Colo e igualó sin goles en tiempo normal. En los penales la suerte (o más certeza) fue para el Cacique chileno”.

    El Decano hizo figura a Fernando de Paul, el portero de Colo Colo, quien le sacó remates a Iván Leguizamón y Rodney Redes. En esa primera mitad también Gustavo Vargas tuvo una situación clara con un cabezazo que pasó muy cerca”.

    El análisis de Ortiz

    Una vez finalizado el encuentro, Fernando Ortiz entregó el análisis del partido, destacando de entrada que “lo importante, lo dije anteriormente, es que podamos agarrar el ritmo de fútbol que nosotros queremos”.

    “Los primeros 20 minutos se notó que teníamos la semana anterior de la carga física, pero luego los chicos entendieron por dónde era, se empezaron a soltar, hubo jugadas asociadas, hubo oportunidades de gol. La verdad me voy muy satisfecho y se lo dije recién en el vestuario, que esto recién comienza y vamos por buen camino”, valoró el entrenador.

    Ahora, Colo Colo debe prepararse para enfrentar sus restantes dos encuentros en el marco de la Serie del Rio de La Plata. Este domingo enfrentará a Alianza Lima. Luego, el miércoles 21, chocarán contra Peñarol.

