    Fin al misterio: Fernando de Paul se queda con la capitanía en el primer partido del Cacique en el año

    El Tuto portó la cinta de capitán después de la partida de Vicente Pizarro a Rosario Central. El exportero de Universidad de Chile fue figura atajando dos penales en la definición.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Fernando de Paul fue capitán hasta el ingreso de Esteban Pavez. FocoUy/Photosport

    Pocos jugadores pueden decir que han sido capitanes en los dos equipos más grandes del país. Es el caso de Fernando de Paul, quien en su paso por Universidad de Chile, terminó ocupando en varias ocasiones la jineta, algo que está repitiendo en Colo Colo, luego de que el DT Fernando Ortiz le entregara la responsabilidad.

    Tras la venta de Vicente Pizarro a Rosario Central, estaba instalada la incógnita de quién se quedaría con la cinta. Muchos postulaban a Arturo Vidal. Sin embargo, el argentino nacionalizado chileno terminó ganando la pulseada.

    Tuto respondió con excelencia en el primer amistoso de la temporada frente a Olimpia en Montevideo, pues no solo fue la figura del partido, atajando varios remates de los jugadores paraguayos, sino que también fue decisivo en la definición a penales, pues contuvo los remates de Cardozo y Pérez, para darle el triunfo a los albos.

    Eso sí, en el minuto 70, cuando ingresó Esteban Pavez a la cancha, De Paul se acercó a entregarle la jineta, en un gesto de reconocimiento al histórico jugador del Cacique, quien no es mayormente considerado por el entrenador.

    El agradecimiento a Ortiz

    “La verdad que es un privilegio muy grande, obviamente que siempre agradecido también a mis compañeros, porque aceptan esa decisión, al técnico que me da también esa confianza. Lo tomo con mucha responsabilidad, sé que estoy en un club muy importante y espero hacerlo de la mejor manera. Me preparo para eso”, declaró el portero a ESPN.

    Asimismo, analizó el nivel del equipo tras esta primera presentación. “Contento, creo que arrancamos bien el año en el juego. Venimos de una pretemporada muy dura, muy buena, que hicimos en Pirque y la estamos terminando acá”, sostuvo.

    “Sabemos que a veces en estos partidos, al ser los primeros, puede haber imprecisiones. Nos sentimos un poco diferente a lo que va a ser seguramente el arranque del torneo en Chile. Estoy contento por todos los chicos, hicimos un esfuerzo bastante grande”, cerró.

