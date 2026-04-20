Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las comunas de la RM con corte de luz programado. Foto referencial de archivo

La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según indicó la empresa, mediante su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

Comunas con corte de luz programado

Estas son las comunas con corte de luz programado durante el martes, 21 de abril:

Huechuraba: desde las 14:00 a las 18:00 horas

Huechuraba: desde las 9:30 a las 15:30 horas

Vitacura: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Providencia: desde las 9:00 a las 13:00 horas

San Miguel: desde las 10:00 a las 16:00 horas

San Miguel: desde las 9:30 a las 15:30 horas

La Florida: desde las 10:00 a las 17:00 horas

La Florida: desde las 10:00 a las 17:00 horas

Lo Espejo: desde las 10:0 a las 16:00 horas

Maipú: desde las 9:00 a las 18:00 horas

Ante eventuales interrupciones del servicio, Enel indica los siguientes canales para contactarlos: