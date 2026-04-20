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    Comité de Ministros revisará cuatro proyectos de inversión que suman US$345

    La tabla incluye la planta de Sales de Potasio NX Uno de Peine, el proyecto de Hidrógeno Verde Bahía de Quintero, la Línea de Transmisión Nueva Lagunas - Kimal y las obras de control aluvional en la Quebrada de Ramón.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Comité de Ministros del gobierno de José Antonio Kast.

    En una sesión que promete ser determinante para la agenda de inversiones del segundo trimestre, el Comité de Ministros -instancia presidida por el Ministerio del Medio Ambiente- se reunirá el próximo lunes 27 a las 16:00 horas para resolver el futuro de cuatro proyectos que, en conjunto, suman una inversión cercana a los US$ 345 millones.

    La tabla, integrada por iniciativas de diversos sectores, pone a prueba la capacidad de la administración para destrabar proyectos con alta carga técnica y social.

    Uno de los puntos que genera mayor expectativa es la resolución sobre la Planta de Producción de Sales de Potasio de SLM NX Uno de Peine. El proyecto, ligado al Grupo Errázuriz, busca producir 200 mil toneladas de cloruro de potasio en el sector poniente del Salar de Atacama con una inversión de US$ 43,2 millones.

    La iniciativa llega al Comité tras una larga historia de rechazos en instancias regionales y judiciales, siendo una pieza clave en la disputa por el uso de salmueras en el núcleo minero del norte del país.

    El proyecto fue presentado en febrero de 2009 y en dos ocasiones el proyecto ha sido rechazado. La primera vez el 24 de noviembre de 2017 y posteriormente el 6 de agosto de 2025 por la Comisión de Evaluación Región de Antofagasta.

    Por lo mismo, en este caso es el titular de la iniciativa el que acude al Comité de Ministros para intentar revertir la resolución de la entidad regional.

    Energía y aluviones

    En el ámbito energético, el Comité revisará la reclamación de participación ciudadana (PAC) del proyecto Hidrógeno Verde Bahía de Quintero. Con una inversión de US$ 30 millones, la apuesta de GNL Quintero y Acciona Energía busca instalar una planta de electrólisis de 10 MW. Este proyecto es considerado estratégico para el plan nacional de descarbonización y para la reconversión industrial de una zona históricamente saturada.

    La planta, que se instalará dentro del predio de GNL Quintero, cuenta con una capacidad de producir 1.600 toneladas de hidrógeno al año.

    GNL Quintero

    La transmisión eléctrica también ocupa un lugar central en la tabla con el proyecto Nueva Subestación Lagunas y la Línea 2x500 kV Nueva Lagunas - Kimal, de Interconexiones del Norte S.A. Esta obra, valorada en US$ 195 millones, es vital para el fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y la evacuación de energías renovables, enfrentando reclamaciones tanto de comunidades como del propio titular.

    Finalmente, el Comité evaluará las obras de control aluvional en la Quebrada de Ramón, un proyecto por US$ 76,5 millones del Ministerio de Obras Públicas destinado a la seguridad de la Región Metropolitana.

    La resolución de la instancia servirá como una señal sobre la velocidad de la tramitación ambiental y el criterio del Gobierno frente a proyectos de inversión que enfrentan diversos tipos de oposición ciudadana, pero que son considerados críticos para el desarrollo de infraestructura y la transición energética. Ello en medio del debate generado por el proyecto de Reconstrucción Nacional que empuja la administración de José Antonio Kast.

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