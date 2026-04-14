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    Comité de Ministros aprueba proyecto Maratué y un ajuste a la Línea 7 del Metro

    El Comité de Ministros del gobierno de José Antonio Kast desestimó las reclamaciones y aprobó los proyectos de inversión del nuevo acceso a la Estación Baquedano (Línea 7) y el desarrollo habitacional Maratué en Puchuncaví.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Primera sesión del Comité de Ministros del gobierno de José Antonio Kast.

    Este lunes a las 16:00 horas sesionó por segunda ocasión bajo la actual administración de gobierno del presidente José Antonio Kast el Comité de Ministros.

    La máxima instancia administrativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) resolvió desestimar las reclamaciones en contra de los dos proyectos de inversión: Modificación Línea 7 Metro de Santiago, Acceso Estación Baquedano y el Desarrollo Urbano Habitacional Maratué de Puchuncaví.

    El primer punto en tabla corresponde a la Modificación de la Línea 7 del Metro de Santiago, centrada específicamente en las obras del acceso a la Estación Baquedano.

    El proyecto, que considera una inversión de US$18 millones, liderado por la estatal que opera el ferrocarril capitalino, llega a esta instancia tras la interposición de un recurso de reclamación por participación ciudadana (PAC) en la Región Metropolitana.

    Simultáneamente, el Comité zanjó la controversia en torno al proyecto de Desarrollo Urbano Habitacional Maratué de Puchuncaví, en la Región de Valparaíso que contempla una inversión de US$2.500 millones.

    La instancia, presidida por la ministra Francisca Toledo, revisó la reclamación respecto a la construcción y operación del acceso a la Estación Baquedano de la futura Línea 7 del Metro de Santiago, la que se ubicará en el Parque José Domingo Gómez Rojas de Recoleta, conectándose mediante un túnel peatonal subterráneo con la estación existente. Luego fue el turno de la revisión de dos recursos de reclamación presentados respecto del proyecto “Desarrollo Urbano Habitacional Maratué de Puchuncaví”.

    Maratué es una iniciativa de primera vivienda (70%) de largo plazo que busca acompañar el crecimiento de la región de forma ordenada y sustentable. Asimismo, busca contribuir a la crisis habitacional de la región, con foco en la calidad de vida e integración urbana.  

    Considera construir en un horizonte de 45 años un máximo de 14.180 viviendas (con un 50% de áreas verdes), a razón de 300 unidades habitacionales por año, para dar continuidad al núcleo urbano de la comuna. De las viviendas, al menos 2.000 serán subsidiables, construidas por proyectos SERVIU.

    El proyecto contempla, además, un área de conservación de 125 hectáreas —casi el doble de la superficie del Parque O’Higgins en Santiago—, donde se han implementado medidas de protección y manejo ecológico, las que se fortalecerán en las próximas etapas del proyecto. Estas consideran el monitoreo del bosque de bellotos, la gestión del polígono de conservación y la consolidación del Parque Maratué, un espacio abierto a la comunidad, junto con el acceso a la playa.

    Miembros

    En la reunión participaron, además de la ministra Toledo, los titulares de las carteras de Salud, May Chomalí; de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas; de Agricultura, Jaime Campos y de Energía, Ximena Rincón, las 3 reclamaciones presentadas a los proyectos fueron rechazadas en base a los informes técnicos evacuados por distintas instituciones al Servicio de Evaluación Ambiental.

    La ministra Toledo destacó que “desde el Ministerio del Medio Ambiente estamos apoyando al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en su plan de agilización de los procesos de recursos de reclamación. Este tiene como objetivo cumplir con la instrucción presidencial de agilizar la revisión de las reclamaciones presentadas a proyectos de inversión, pero también busca cimentar una nueva estrategia de trabajo”.

    “El pronunciamiento del Comité de Ministros es una muy buena noticia para la región. No solo confirma la solidez técnica del proyecto, sino que da la certeza necesaria para continuar avanzando en su desarrollo y en la consolidación de las medidas de conservación y protección de los atributos ambientales que son parte fundamental del proyecto”, señaló Claudia Lería, directora del proyecto Maratué.  

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