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    La nueva declaración de patrimonio del Presidente José Antonio Kast casi no tiene cambios

    El presidente José Antonio Kast concentra su patrimonio principal en el 90% de Inversiones Padua, valorizada en $ 4.855 millones. Su cartera financiera combina activos locales por más de $350 millones con inversiones en dólares y ahorro previsional mantenido desde 2002.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Santiago, 08 de Abril de 2026. El Presidente de la Republica Jose Antonio Kast se realiza un test de drogas con una muestra de pelo en Laboratorio de la Asociacion Chilena de Seguridad en Las Condes Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El Presidente José Antonio Kast, al igual que la totalidad de los miembros de su gabinete, cumplió con la obligación de presentar a la Contraloría General de La República su declaración de intereses y patrimonio actualizada.

    En su última declaración de patrimonio, el mandatario detalló la composición de sus activos financieros, destacando una estructura que combina inversiones en fondos mutuos, ahorro previsional y su presencia en sociedades de inversión locales. La declaración no tienen mayores cambios en comparación con la presentada en octubre de 2025, como candidato a la Presidencia de la República.

    Su principal activo sigue siendo el 90% de la Inmobiliaria Padua Limitada, empresa en la que ejerce el control. La declaración consigna un valor libro de $ 4.855 millones. La misma participación fue valorizada en octubre en $ 4.953 millones.

    Bajo esta sociedad, destacan cinco propiedades ubicadas en Buin, adquiridas mayoritariamente en 2016, entre las que sobresalen dos terrenos con altos valores fiscales. A esto se suma una unidad de bodega en la comuna de Las Condes. Todas estas propiedades, tanto las personales como las societarias, se encuentran declaradas sin deudas, hipotecas ni prohibiciones legales.

    En otras sociedades, a partir del 2 de enero de 2025 Kast pasó a controlar el 100% de las acciones de tres sociedades: Inversiones Cimientos SpA, Inversiones Horizonte SpA e Inversiones Desafíos SpA. Estas sociedades, orientadas a la inversión y gestión financiera, presentan un valor libro conjunto que supera los $350 millones, siendo Inversiones Cimientos la de mayor patrimonio con $198.711.533.

    Kast también tiene propiedades en la comuna de Puerto Varas, donde figura con derechos sobre dos propiedades que declara como su domicilio; en la primera mantiene un 25% de la propiedad, adquirida en 2013, mientras que en la segunda posee una participación menor, correspondiente al 7,6%, incorporada recientemente en 2023.

    Dentro de los instrumentos transables en Chile, el documento revela que mantiene 2.437 cuotas en el fondo mutuo BCI USA, una inversión denominada en dólares que fue adquirida en abril de 2017 y que actualmente alcanza un valor de US$740.340. También tiene otros $ 119 millones en el fondo mutuo de BCI Estados Unidos.

    A esto se suma un Ahorro Previsional Voluntario (APV) en AFP Provida, mantenido desde 2002, valorado en $35.657.776.

    También tiene 421 mil acciones del Banco de Chile, adquiridas en 1996, con un valor de $ 72 millones.

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