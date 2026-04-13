Las 293 páginas de la declaración de patrimonio del biministro Daniel Mas: entregó en fideicomiso $ 8.585 millones a Picton

Con 293 páginas, la Declaración de Patrimonio e Intereses (DPI) del ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, es el documento con más fojas presentado ante la Contraloría General de la República (CGR) por el gabinete del presidente José Antonio Kast.

En el escrito, la autoridad reportó un contrato de mandato especial de administración de cartera de valores. El contrato es gestionado por Picton Administradora General de Fondos, suscrito el 10 de abril de 2026, por un valor comercial de $8.858.258.800.

Para este proceso, el secretario de Estado contó con la asesoría de los estudios jurídicos Bofill y Barros & Errázuriz. La presentación enumera la participación en más de 50 entidades pertenecientes a los sectores agrícola, financiero e inmobiliario, con un patrimonio sobre los US$100 millones. El valor contable de las firmas varía de acuerdo con el porcentaje de participación en cada una de ellas, dijeron asesores de la autoridad.

Daniel Mas participa en un grupo de empresas que está diversificado con tres ramas: el inmobiliario-construcción (Ecomac, MLF, Eterna), el financiero (Concreces, Bmob Leasing Operativo) y la inversión en NorteSur, que operan bajo una matriz llamada Inversiones San Carlos, donde están representados Daniel Mas Valdés y su hermana Alejandra y sus respectivas familias, como titulares en partes iguales.

En la extensa lista de sociedades que Daniel Mas declara, una es la que concentra el mayor patrimonio: Inversiones Buca 2, en la que tiene el 100% y donde reporta como fecha de adquisición el 4 de diciembre de 2025. Inversiones Buca 2 declara un valor libro de $ 42.851.147.000.

Entre las otros vehículos de inversión relevantes aparecen el 50% de Servicios Inmobiliarios Ecomac, con un valor libro de $ 12.411 millones; el 50% de Servicios Financieros Concreces, por $ 2.579 millones; y el 13,56% de Inversiones Norte Sur, con un valor libro de $ 4.864 millones.

También lista una serie de sociedades, muchas de ellas ligadas a Ecomac, con un valor de cero. En la declaración explica que corresponden a sociedades sin patrimonio o con patrimonio negativo. La suma de los patrimonios negativos asciende a - $ 10.223 millones.

“Es una declaración que va más allá de lo que exige la ley en estos casos. Estoy completamente desligado de los negocios y comprometido con el mandato que me otorgó el Presidente Kast de liderar los ministerios de Economía y Minería”, señaló ayer a Pulso Mas.

El ingeniero agrícola, casado bajo el régimen de separación total de bienes con Macarena Pizarro, consignó antecedentes gremiales y de beneficencia. Los cargos enumerados corresponden a la vicepresidencia de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), su rol de consejero nacional en la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), y las presidencias de la corporación Déficit Cero y de la Fundación María Educa.

La declaración dice que su cónyuge ejerce labores de consultoría desde el 1 de enero de 2022 en cinco sociedades: Servicio Inmobiliario Ecomac S.A., Concreces, Kawen, Bilbola y Buca Limitada.

Casas

El patrimonio inmobiliario de Daniel Mas Valdés, considerando los avalúos fiscales de las propiedades declaradas en Chile, asciende a un total de $2.396.652.721.

Mas declaró la tenencia del 100% de un inmueble en la comuna de Lo Barnechea, el cual corresponde a su domicilio. El bien raíz fue adquirido el 9 de marzo de 2026 y presenta un avalúo fiscal de $800.188.207.

Además, consignó participación en otros cinco inmuebles ubicados en las comunas de Coquimbo y La Serena, tres de ellos con un 50% de propiedad y dos con un 8,33%.

La autoridad también declaró la propiedad de un Station Wagon marca BMW, modelo X5 M50D 3.0 AUT del año 2019, con un avalúo fiscal de $44.726.992, y sin gravámenes vigentes.

En el apartado de bienes inmuebles pertenecientes a sociedades donde el declarante ejerce como controlador, Mas declaró una copropiedad en la comuna de Coquimbo. El bien raíz se ubica en Avenida Los Lagos N° 2310, Lote 2, sector Alto Peñuelas, y no corresponde a su domicilio. La propiedad adquirida el 11 de marzo de 2024 y posee un avalúo fiscal de $926.315.886.

Acciones

El secretario de Estado declaró derechos societarios en Estados Unidos y España. En Norteamérica registra el 100% de participación en la firma Buca USA Real Estate LLC, adquirida el 30 de octubre de 2023, con un valor libro de $1.352.580.525. En Europa posee el 50% de los derechos en Ecomac Bilbao, sociedad adquirida el 11 de diciembre de 2015, cuyo valor libro asciende a $109.489.504.

También detalló la tenencia de instrumentos transables en el mercado nacional. El documento detalla la propiedad de acciones del Banco Santander Chile: 354.255 acciones, adquiridas el 16 de octubre de 2025, con un valor corriente en plaza de $25.000.000.

El documento consigna además la tenencia del 50% de las acciones en el Fondo de Inversión Privado Ecomac. Esta participación en el instrumento nacional, adquirida el 5 de febrero de 2024, registra un valor libro de $225.852.000.

La declaración también detalló la participación del 50% en la Inmobiliaria Bosque San Carlos Dos S.A. La operación en el mercado nacional se llevó a cabo el 30 de diciembre de 2014 y reporta un valor libro de $305.357.000.

En el apartado de pasivos de la declaración de patrimonio, Mas detalló una deuda global de $26.877.238. Este monto se compone de dos obligaciones financieras vigentes. La primera corresponde a un crédito de consumo contraído con la empresa Forum por un total de $16.143.203. La segunda obligación consiste en deudas de tarjetas de crédito con el Banco Santander, las cuales ascienden a $10.734.035.