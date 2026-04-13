Las declaraciones de patrimonio e intereses que ha presentado el gabinete de Kast

Santiago, 12 de Marzo de 2026. Fotografías del Presidente José Antonio Kast con su gabinete ministerial y subsecretarios, en el Palacio de La Moneda. Luis Quinteros/Aton Chile

Este fin de semana se cumplió el plazo para la presentación de las declaraciones de patrimonio e intereses a la Contraloría General de La República (CGR) de las nuevas autoridades del gobierno que encabeza el presidente José Antonio Kast.

Aunque no están todas las presentaciones disponibles, sí hay varias que pudieron se consultadas por Pulso. Entre ellas, las de los ministros que acudieron de Hacienda, Jorge Quiroz, de la Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini; la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo; el de cultura Juan Francisco Undurraga; y el titular de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot.

El encargado de las arcas fiscales del país registra tres propiedades. Destaca su residencia particular en la comuna de Las Condes, de la cual posee el 50% y que cuenta con un avalúo fiscal superior a los $820 millones. Asimismo, declara la copropiedad de un inmueble en Zapallar, valorado en más de $357 millones..

El ministro Quiroz informó además la adquisición de un inmueble en la comuna de Las Condes en una operación que se concretó a fines de septiembre de 2023. La propiedad, ubicada en calle Michelangelo Buonarotti, cuenta con un avalúo fiscal de $204.100.506 y pertenece en un 100% al secretario de Estado. Según los antecedentes registrados, el bien raíz que no corresponde a su domicilio particular.

El ingeniero comercial describió además las actividades desarrolladas en los últimos doce meses: entre ellas, fue director del Holding Bursátil Regional y la Bolsa de Comercio de Santiago. Y tres asesorías: a la Compañía Minera Bajo Carmen, a Inversiones Duero S.A. y al Ministerio de Obras Públicas.

También declaró una nave menor, de la que tiene 50% y está tasada en $ 12 millones: una Bayliner Modelo 185 BR de nombre Pluma.

Como accionista, tiene el 50,25% de Papeles Prudens Limitada, empresa que, según los registros de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), tiene el 4% de Papeles Carrascal. También participa en Macro Capital Partners SpA, la que tiene un valor de $ 568 millones.

Como pasivos, Quiroz reportó un crédito hipotecario con el Scotiabank por $ 673 millones.

La ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, reportó en su declaración de patrimonio la propiedad de un inmueble en la comuna de Vitacura, con un avalúo fiscal de $302 millones.

La vocera de Gobierno informó pasivos que ascienden a un total de $224 millones. Esta cifra se desglosa principalmente en dos obligaciones financieras: un crédito hipotecario con el Banco de Chile por $93,6 millones y una deuda de $130,8 millones con la sociedad Viancos & Sedini.

En su declaración de patrimonio, la periodista detalló su actividad profesional de los últimos 12 meses, la cual se dividía en el ámbito de los medios de comunicación y la gestión institucional.

La periodista se desempeñaba como conductora en Radio Agricultura, rol que complementaba con su cargo de directora de Asuntos Públicos en la Fundación para el Progreso (FPP), organización sin fines de lucro donde ejerce labores de comunicación estratégica y relación con el entorno.

Por su parte, el expresidente del Senado, y ahora ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot declaró tener APV en Sura Fondos Mutuos por un valor corriente en plaza de $230.338.378. En APV en Consorcio Seguros tiene un instrumento financiero con un valor de $188.958.550.

También declaró propiedades: la de mayor avalúo fiscal se ubica en Temuco, con un valor de $173.489.337. Existe otro inmueble en Viña del Mar con un avalúo de $131.614.987.

Los patrimonios más altos

Al cierre de esta edición, la declaración de los ministros de Economía y Minería, Daniel Mas, y de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, no se encontraban disponibles en los registros oficiales. Ambos tienen una larga trayectoria empresarial y tienen, con alta probabilidad, el mayor patrimonio de todo el gabinete.

Asesores de Daniel Mas confirmaron que el biministro implementó un fideicomiso ciego administrado por Picton, la gestora de inversiones creada por el ex Celfin Matías Eguiguren. Además, el titular de Economía encomendó un mandato de administración de sociedades. Para este proceso, Daniel Mas contó con la asesoría de los estudios jurídicos Bofill y Barros & Errázuriz.

“Es una declaración que excede los requerimientos legales. Estoy completamente desligado de los negocios y comprometido con el mandato del Presidente Kast”, señaló Daniel Mas a Pulso.

El patrimonio declarado incluye participaciones en más de 50 sociedades de los sectores agrícola, financiero e inmobiliario, con activos valorados en más de US$100 millones, aunque el valor contable final dependerá de los porcentajes de participación en cada entidad, comentaron desde la cartera del empresario.

Daniel Mas tiene más de tres décadas de trayectoria en el mundo de los negocios, principalmente en el rubro de la construcción, donde presidía Empresas Ecomac, grupo formado por su padre.

El grupo de empresas está diversificado con tres ramas: el inmobiliario-construcción (Ecomac, MLF, Eterna), el financiero (Concreces, Bmob Leasing Operativo) y la inversión en NorteSur, que operan bajo una matriz llamada Inversiones San Carlos, donde están representados Daniel Mas Valdés y su hermana Alejandra y sus respectivas familias, como titulares en partes iguales.

Aunque la declaración de Francisco Pérez Mackenna, quien fue gerente general de Quiñenco, del grupo Luksic, por casi tres décadas, no está disponible, el canciller anticipó el monto en una entrevista con DF Mas este domingo, al hablar sobre la declaración presentada a la Contraloría.

“Hay distintas maneras de medirlo. Hay valores contables, en mi caso, que tengo sociedades; hay valores de mercado, y hay valores de corte histórico. Hay distintas maneras de valorar una misma cosa. La contabilidad, cuánto me costaron y cuánto valen en el mercado. Entonces, cuando uno aplica las reglas de la declaración de intereses, llevo como US$ 85 millones.

Más ministros

La ministra de Bienes Nacionales, María Catalina Parot Donoso, presentó ante la Contraloría General de la República (CGR) una declaración en la que detalló activos inmobiliarios que superan los $1.300 millones en avalúo fiscal y una trayectoria reciente vinculada al sector agrícola. La abogada declaró poseer el 100% de la propiedad en cinco bienes inmuebles distribuidos entre la Región Metropolitana y la Región del Maule.

El patrimonio inmobiliario de la secretaria de Estado se concentra principalmente en la comuna de Lo Barnechea, donde registra dos propiedades adquiridas en enero de 2014. Una de ellas, declarada como su domicilio particular, cuenta con un avalúo de $384.188.752, mientras que la segunda asciende a $528.047.884.

En la Región del Maule, Parot mantiene tres propiedades adicionales: dos inmuebles ubicados en la comuna de Talca, adquiridos a fines de 2017, con avalúos de $284.215.510 y $89.836.112, y una propiedad en San Clemente, denominada “Lote 9, Aurora”, tasada en $16.489.893 y adquirida en octubre de 2024.

En el apartado de actividades económicas, la ministra informó su participación durante los últimos 12 meses en la administración y explotación de viña, desempeñándose en el rubro agrónomo. Esta vinculación se complementa con los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales en la Región del Maule, otorgados según declaró en una resolución del año 2008.

El ministro de Cultura, Francisco Undurraga, declaró poseer 40 acciones de la sociedad Vía Directa Publicidad Limitada desde diciembre de 2004, con un valor corriente en plaza o valor libro por $144 millones. Además de un vehículo Land Rover de 2015 con un avalúo fiscal de $28 millones. También declaró intereses en dos sociedades: Dressel y Del Solar y BDC Limitada.

Y sn su declaración, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Ignacia Toledo Echegaray, consignó un inmueble con un avalúo fiscal superior a los $616 millones.

El inmueble, adquirido en marzo de 2020 bajo la forma de comunidad, cuenta con un avalúo fiscal exacto de $616.976.286. La autoridad declaró poseer el 50% de la propiedad, la cual registra diversos gravámenes, incluyendo hipotecas con el Banco BICE y Scotiabank.

Además de esta propiedad, la declaración detalla otros bienes raíces en la Región Metropolitana, tales como departamentos en la comuna de Santiago con avalúos que oscilan entre los $41 y $44 millones. El patrimonio inmobiliario total reportado por la ministra y su cónyuge —bajo el régimen de sociedad conyugal— incluye varias unidades en calles como Santa Isabel y Eleuterio Ramírez.

Otra de las declaraciones liberadas este fin de semana corresponde a la ex senadora y ahora ministra de Energía, Ximena Rincón, quien posee un patrimonio inmobiliario encabezado por una propiedad en la comuna de Las Condes, tasada en $570.202.217.

Adicionalmente, el documento registra una segunda propiedad en Papudo, Región de Valparaíso, con un avalúo fiscal de $37.134.001, de la cual la autoridad es dueña del 50% bajo régimen de copropiedad. En el apartado de bienes muebles, la ministra declaró dos vehículos: un Audi Q7 del año 2020, valorado en $25.558.322 , y un Toyota Corolla Híbrido de 2025, con un avalúo de $23.139.460.

En cuanto a activos financieros, la declaración consigna la tenencia de 545.824 acciones en Latam Airlines, con un valor corriente en plaza de $12.526.661, además de una participación marginal en SQM: solo 13 acciones valorizadas en $ 72 mil.

Los primeros

La semana pasada, la ministra de Educación, María Paz Arzola, y su par de la cartera de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, fueron los primeros secretarios de Estado en informar su patrimonio.

El primero fue Louis de Grange, quien declaró cuatro departamentos y otras propiedades, como bodegas y estacionamientos, asociadas a estas viviendas.

La propiedad de mayor avalúo fiscal, que es menor al precio final comercial, es por $237.337.824. Un departamento en el barrio El Golf, Las Condes, y cerca del barrio de Sanhattan, que fue comprado en 2015. La unidad tiene asociado un estacionamiento por $11.566.516 y otra bodega por $2.078.668.

El ministro De Grange también declaró un departamento en el sector Marbella (Región de Valparaíso) por $184.738.378 y una bodega por $1.770.430. Las propiedades se adquirieron en 2006.