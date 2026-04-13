Corte de Santiago remueve a notario Álvaro González por falsificación de escrituras: “Se apartó del estándar que se espera”

Tras un proceso que se extendió por varios meses y luego de enfrentar un proceso disciplinario que zanjó su suspensión por sesenta días, la Corte de Apelaciones de Santiago acordó la remoción del notario titular de la 42a. Notaría de Santiago, Álvaro González, constatando que se alejó de sus labores al visar una serie de escrituras falsificadas.

El tribunal de alzada capitalino, como se lee en el fallo del viernes 10 de abril -acordado por la mayoría de sus integrantes-, determinó que en al menos ocho oportunidades el profesional no comprobó debida y personalmente la identidad de personas que, en definitiva, terminaron suplantando a terceros y falseando sus firmas para la ejecución de una serie de actos.

Además, advirtió que las dinámicas observadas en el servicio liderado por González dan cuenta de “falta de instrucciones y de procesos estandarizados, falencias en protocolos y, sobre todo, falta de control y dirección”, lo que abría espacios para la ocurrencia de ilícitos.

Por lo mismo, los magistrados concordaron que “el comportamiento del señor González revela un desempeño deficiente que pugna con la disciplina y diligencia exigible a los auxiliares de la administración de justicia , de quienes se espera cumplan su labor observando una conducta intachable y respetuosa a sus deberes funcionarios y con estricto apego a la normativa que rige su actividad".

“Con su actuar el aludido notario se ha apartado del estándar que se espera de quien reviste la calidad de ministro de fe y demuestra un ejercicio defectuoso, poco acucioso e irresponsable de su función, y de una inobservancia de los deberes propios de su cargo, comprometiendo con ello la fe pública y el recto servicio judicial", agregaron los jueces.

Sumaron, igualmente, que no se puede obviar que se trataron de hechos reiterados en el tiempo, “los que, pese a ocurrir en años distintos, evidencian la misma inconducta de gravedad por parte del señor González en el ejercicio de su labor, lo que demuestra una deficiencia en la forma de desempeñar su cargo en aquellos ámbitos que son esenciales al ejercicio de su función, esto es, la de dar fe de las actuaciones que se suscriben ante él y, en consecuencia, una falta de aptitud para seguir en dicho ministerio”.

Así, relevaron que resultando “inaceptables las contravenciones en que ha incurrido el señor Álvaro González, y teniendo presente la reiteración y gravedad de las mismas, se considera procedente su remoción, por carecer en la actualidad de la condición para desempeñar su cargo".

Si bien la determinación del tribunal de alzada capitalino resulta contundente, el aludido funcionario tiene opción de apelar ante la Corte Suprema, la que podrá confirmar o desestimar la remoción.

Producto de las mismas situaciones analizadas por el pleno de la Corte Suprema en el marco de la tramitación del cuaderno de remoción de González, este también enfrenta un proceso que se sigue ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Ahí se le indaga como autor del delito de falsificación documental de los notarios.

De hecho, en su contra pesa una querella del Consejo de Defensa del Estado, donde se indica que “no acreditó la identidad en la forma prevista en la ley y pormenorizada en el Auto Acordado N° 1.148 de la Corte de Apelaciones de Santiago, faltando con ello a sus deberes funcionarios que revisten de autenticidad a los instrumentos otorgados en el ejercicio de su función, configurando de ese modo la infracción de deber que fundamenta la figura típica".